تأکید مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان بر گسترش فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی در روز جهانی بدون خودرو +فیلم
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان به مناسبت روز جهانی بدون خودرو (۳۱ شهریورماه / ۲۲ سپتامبر) بر ضرورت فرهنگسازی برای کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ترویج بهرهگیری از وسایل حملونقل عمومی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به پیامهای روز جهانی بدون خودرو گفت: استفاده از وسایل حملونقل عمومی میتواند به کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک شهری و صرفهجویی در مصرف سوخت منجر شود و در نهایت به بهبود کیفیت زندگی و کمک به اقتصاد کشور بیانجامد.
وی افزود: یکی از مشکلات جدی شهرها بهویژه در آغاز سال تحصیلی، تردد خودروهای تکسرنشین است که سبب گرههای ترافیکی و فشار روانی به خانوادهها میشود. به همین دلیل، تقویت زیرساختهای حملونقل عمومی از جمله اتوبوس، سرویس مدارس و در شهرهای بزرگ مترو، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به موقعیت ویژه بندرعباس خاطرنشان کرد: این شهر در مسیر پیوستن به کلانشهرها قرار دارد و نیازمند برنامهریزی جامع و منسجم در حوزه مدیریت ترافیک و حملونقل شهری است.
به گفته وی، اقدامات کوتاهمدتی مانند یکطرفه کردن خیابانها دیگر پاسخگوی حجم بالای ترافیک نیست و لازم است شهرداری و دستگاههای مسئول با نگاه بلندمدت به توسعه زیرساختهای حملونقل عمومی بپردازند.
مسریح تازیانی در پایان تأکید کرد: روز جهانی بدون خودرو یادآور این پیام مهم است که مشارکت شهروندان در کاهش استفاده از خودروهای شخصی، همراه با برنامهریزی و حمایت دستگاههای اجرایی، میتواند نقش مهمی در ارتقای سلامت محیط زیست شهری ایفا کند.