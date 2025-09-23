به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به پیام‌های روز جهانی بدون خودرو گفت: استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک شهری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت منجر شود و در نهایت به بهبود کیفیت زندگی و کمک به اقتصاد کشور بیانجامد.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی شهرها به‌ویژه در آغاز سال تحصیلی، تردد خودروهای تک‌سرنشین است که سبب گره‌های ترافیکی و فشار روانی به خانواده‌ها می‌شود. به همین دلیل، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله اتوبوس، سرویس مدارس و در شهرهای بزرگ مترو، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به موقعیت ویژه بندرعباس خاطرنشان کرد: این شهر در مسیر پیوستن به کلان‌شهرها قرار دارد و نیازمند برنامه‌ریزی جامع و منسجم در حوزه مدیریت ترافیک و حمل‌ونقل شهری است.

به گفته وی، اقدامات کوتاه‌مدتی مانند یک‌طرفه کردن خیابان‌ها دیگر پاسخگوی حجم بالای ترافیک نیست و لازم است شهرداری و دستگاه‌های مسئول با نگاه بلندمدت به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بپردازند.

مسریح تازیانی در پایان تأکید کرد: روز جهانی بدون خودرو یادآور این پیام مهم است که مشارکت شهروندان در کاهش استفاده از خودروهای شخصی، همراه با برنامه‌ریزی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت محیط زیست شهری ایفا کند.

