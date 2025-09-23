بیش از ۲۶ هزار معلم گلستانی رسالت خطیر آموزش و پرورش را بر عهده دارند

به گزارش ایلنای گلستان، قدرت‌الله نظری در مراسم متمرکز سال تحصیلی جدید از آمادگی کامل سه هزار و ۶۰ مدرسه در مناطق شهری و روستایی این استان برای استقبال از ۴۳۰ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این مدارس با ۱۷ هزار و ۵۰۰ کلاس درس، بستری مناسب برای تعلیم و تربیت نسل جوان فراهم کرده‌اند.

وی اظهار کرد: ۲۶ هزار و ۵۰۰ معلم جهادگر و ایثارگر گلستانی، رسالت خطیر آموزش و پرورش را بر عهده دارند که از این تعداد، ۳۷ هزار دانش‌آموز در پایه هفتم حضور خواهند داشت.

وی با تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بهار تعلیم و تربیت، تأکید کرد: تعلیم و تربیت از نعمت‌های بی‌بدیل الهی است که نبی مکرم اسلام (ص) نبوت و رسالت خویش را با کسوت معلمی و رویکرد اخلاق‌مداری آغاز کرد و جامعه بشری را هدایت نمود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، دانش‌آموزان را یاوران بزرگ انقلاب و رهبری توصیف کرد و گفت: اولویت نخست دولت وفاق، توجه به نظام آموزش و پرورش و رفع دغدغه‌های آن است که در ۴۷ سال گذشته و دولت‌های قبل، کم‌نظیر بوده است.

