مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان:

قنوات چهارمحال و بختیاری با اعتبار۴۰ میلیارد ریال بازسازی و لایروبی می شود

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای تفاهم‌نامه با بنیاد برکت، ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای مرمت، بازسازی و لایروبی قنوات در استان چهارمحال و بختیاری در سال جاری مصوب شد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا ذاکری اظهارداشت: این اعتبار به ۲۲ رشته قنات در مناطق محروم استان اختصاص یافته که به صورت مشترک با اعتبارات دولتی و مشارکت مردمی اجرا می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۵۰ درصد از تعهدات بنیاد برکت ابلاغ شده و ۱۲ رشته قنات بازسازی و لایروبی شده است.

ذاکری ادامه داد: مقرر شد گزارش پیشرفت فیزیکی ۱۰ رشته قنات جهت دریافت اعتبار به بنیاد برکت اعلام شود تا امکان جذب کامل اعتبارات فراهم گردد.

وی بیان کرد: تفاهم‌نامه مشترک قنوات بین بنیاد برکت و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال تنظیم شده که مرحله اول آن برای استان مصوب گردیده است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ابراز امیدواری کرد با توجه به اهمیت احیای قنوات در تأمین آب کشاورزی، این اعتبار در سال آینده صد درصد افزایش یابد.

