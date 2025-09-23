طغیان رودخانه شمرود سیاهکل و مسدود شدن راه ۷ روستا

به گزارش ایلنا از سیاهکل،سیده زهرا میراعلمی، فرماندار سیاهکل اظهار کرد: بر اثر بارندگی شدید یکی از راه های ارتباطی سیاهکل به لاهیجان و محور اتصال ۷ روستا مسدود شده است.

وی افزود: تمامی دستگاه های خدمات رسان در حالت آماده باش کامل هستند و در تلاشیم در اسرع وقت این مشکل را بر طرف کنیم.

فرماندار سیاهکل گفت: راه جایگزین این مسیر، روستای گلرودبار و ازبرم در نظر گرفته شده است و مردم میتوانند از این مسیر تردد کنند.

