کشف جسد مرد ۷۰ ساله در آستارا

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا از کشف جسد مردی حدود ۷۰ ساله در حوالی روستای خانه‌های آسیاب این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از آستارا، شاهین قهرمانی گفت: در پی دریافت گزارش مردمی مبنی بر مشاهده جسد مردی در حوالی روستای خانه‌های آسیاب، مأموران مرزبانی با توجه به حوزه استحفاظی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: جسد متعلق به پیرمردی حدود ۷۰ ساله با هویت معلوم است و پس از بررسی‌های اولیه و جمع‌آوری شواهد و مستندات، برای بررسی‌های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت جسد و شواهد موجود، احتمال وقوع قتل وجود دارد اما برای اظهار نظر نهایی باید منتظر نتایج پزشکی قانونی و تحقیقات بیشتر باشیم.

 

