به گزارش ایلنا از رشت، بر اساس اظهارات مسئول فنی بهداشتی و مدیر تولید کشتارگاه مورد نظر در استان، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به خطا در دستگاه جت‌پرینتر و اختلال در درج تاریخ تولید بر روی بسته‌های مرغ بوده است. به همین دلیل، بسته‌بندی برخی از مرغ‌ها اجباراً و با نظر مسئول فنی بهداشتی تکرار شده تا تاریخ تولید صحیح روی آن درج شود.

این موضوع در سال گذشته رخ داده و کتباً توسط کشتارگاه مربوطه به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش شده است.

اداره‌کل دامپزشکی گیلان تأکید کرد: در تمامی کشتارگاه‌های استان، مسئولان فنی بهداشتی به‌طور مستمر بر فرآیند کشتار و بسته‌بندی نظارت دارند و با هرگونه تخلف بهداشتی برخورد می‌شود. همچنین نظارت عالیه بر عملکرد کشتارگاه‌ها از طریق بازدیدهای میدانی و سرزده کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل به صورت مستمر انجام می‌پذیرد.

انتهای پیام/