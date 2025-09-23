توضیح دامپزشکی گیلان درباره فیلم منتشر شده از بستهبندی مجدد مرغ
ادارهکل دامپزشکی استان گیلان شایعه بستهبندی مجدد مرغهای کشتار شده و تاریخ مصرف گذشته در یکی از کشتارگاههای استان را تکذیب کرد و توضیح داد: تغییر بستهبندی تنها به دلیل خطای دستگاه چاپگر تاریخزن بوده است.
به گزارش ایلنا از رشت، بر اساس اظهارات مسئول فنی بهداشتی و مدیر تولید کشتارگاه مورد نظر در استان، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به خطا در دستگاه جتپرینتر و اختلال در درج تاریخ تولید بر روی بستههای مرغ بوده است. به همین دلیل، بستهبندی برخی از مرغها اجباراً و با نظر مسئول فنی بهداشتی تکرار شده تا تاریخ تولید صحیح روی آن درج شود.
این موضوع در سال گذشته رخ داده و کتباً توسط کشتارگاه مربوطه به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش شده است.
ادارهکل دامپزشکی گیلان تأکید کرد: در تمامی کشتارگاههای استان، مسئولان فنی بهداشتی بهطور مستمر بر فرآیند کشتار و بستهبندی نظارت دارند و با هرگونه تخلف بهداشتی برخورد میشود. همچنین نظارت عالیه بر عملکرد کشتارگاهها از طریق بازدیدهای میدانی و سرزده کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل به صورت مستمر انجام میپذیرد.