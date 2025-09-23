خبرگزاری کار ایران
توضیح دامپزشکی گیلان درباره فیلم منتشر شده از بسته‌بندی مجدد مرغ

توضیح دامپزشکی گیلان درباره فیلم منتشر شده از بسته‌بندی مجدد مرغ
اداره‌کل دامپزشکی استان گیلان شایعه بسته‌بندی مجدد مرغ‌های کشتار شده و تاریخ مصرف گذشته در یکی از کشتارگاه‌های استان را تکذیب کرد و توضیح داد: تغییر بسته‌بندی تنها به دلیل خطای دستگاه چاپگر تاریخ‌زن بوده است.

به گزارش ایلنا از رشت، بر اساس اظهارات مسئول فنی بهداشتی و مدیر تولید کشتارگاه مورد نظر در استان، فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به خطا در دستگاه جت‌پرینتر و اختلال در درج تاریخ تولید بر روی بسته‌های مرغ بوده است. به همین دلیل، بسته‌بندی برخی از مرغ‌ها اجباراً و با نظر مسئول فنی بهداشتی تکرار شده تا تاریخ تولید صحیح روی آن درج شود.

این موضوع در سال گذشته رخ داده و کتباً توسط کشتارگاه مربوطه به شبکه دامپزشکی شهرستان گزارش شده است.

اداره‌کل دامپزشکی گیلان تأکید کرد: در تمامی کشتارگاه‌های استان، مسئولان فنی بهداشتی به‌طور مستمر بر فرآیند کشتار و بسته‌بندی نظارت دارند و با هرگونه تخلف بهداشتی برخورد می‌شود. همچنین نظارت عالیه بر عملکرد کشتارگاه‌ها از طریق بازدیدهای میدانی و سرزده کارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره کل به صورت مستمر انجام می‌پذیرد.

 

