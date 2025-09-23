به گزارش ایلنا از البرز، محمدجواد کاظمینی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز در آیین افتتاح این مراکز گفت: با تدابیر قرارگاه اجتماعی استان و دستور استاندار محترم، محلاتی که نیاز به حمایت و توانمندسازی بیشتری دارند، میان دستگاه‌ها و نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، جمعیت هلال‌احمر، آستان قدس رضوی و سازمان بهزیستی تقسیم شده‌اند تا بتوانند از ظرفیت‌ها و طرح‌های ویژه این مجموعه‌ها بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه نخستین خانه‌های امداد با پشتیبانی کمیته امداد امام خمینی(ره) راه‌اندازی شده است، افزود: هدف اصلی این مراکز، حمایت از شبکه‌های مردمی محلات هدف، کمک به تهیه و اجرای طرح‌های توسعه محلی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری مطالبات مردمی، اجرای برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی، استعدادیابی، برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین برگزاری مسابقات ورزشی است.

آیین افتتاح خانه‌های امداد با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان، معاونان وی، مدیران محلات و اعضای هیئت مدیره محلات هدف برگزار شد.

کاظمینی در پایان تأکید کرد: قرارگاه اجتماعی البرز به دنبال آن است تا با هم‌افزایی نهادهای حمایتی و مشارکت مردمی، الگویی پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی در محلات کم‌برخوردار ارائه دهد.

