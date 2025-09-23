به گزارش ایلنا از رشت، میرمحمد غراوی در حاشیه همایش سراسری شهرداران گیلان در گفتگو با رسانه‌ها که با میزبانی شهرداری آستارا برگزار شد، گفت: گردهمایی سراسری شهرداران استان گیلان به دعوت شهردار آستارا و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، فرماندار و مسئولان شهرستان در این شهر برگزار شد.

وی با اشاره به هدف اصلی این نشست فصلی افزود: با گذشت ۶ ماه از سال جاری، تحقق درآمد ۶ ماهه شهرداری‌ها و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی مطابق با بودجه مصوب آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان ضمن بیان دیگر اهداف همایش خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات مرتبط با وظایف شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهر نیز بررسی شد تا اجرای این موارد در سطح شهرها به بهترین شکل انجام شود.

غراوی به توجه ویژه استاندار گیلان به توسعه فضای سبز شهری اشاره و تصریح کرد: شهرداری‌ها از پایان آبان ماه عملیات هرس درختان و کاشت نهال را آغاز خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: ایجاد فضاهای تفریحی، پارک‌ها و میادین، آسفالت شبکه معابر و بهره‌برداری از ظرفیت ساحل برای گذران اوقات فراغت شهروندان و گردشگران از جمله اقدامات مهم شهرداری‌ها در استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان پروژه ساحل شیندان آستارا را به عنوان الگوی موفق سرمایه‌گذاری در حوزه سواحل معرفی کرد و گفت: این پروژه با حمایت مسئولان محلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساحل آستارا اجرا شده است که شهرداران شهرهای ساحلی استان از این طرح بازدید کردند و امید است این الگو در توسعه پروژه‌های مشابه و جذب گردشگر داخلی در سایر شهرهای استان نیز ادامه یابد.

