آغاز سال تحصیلی جدید در آذربایجان غربی با نواخته شدن زنگ مهر/۶۵۱ هزار دانش آموز راهی مدرسه شدند

آغاز سال تحصیلی جدید در آذربایجان غربی با نواخته شدن زنگ مهر/۶۵۱ هزار دانش آموز راهی مدرسه شدند
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی از آغاز سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ مهر در مدارس استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۹۷ درصد دانش‌آموزان استان در سامانه سیدا ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر صمیمی در گفت و گو با خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان در استان، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه سیدا، تا پایان شهریورماه بیش از ۶۵۱ هزار دانش‌آموز در پایه‌های مختلف تحصیلی ثبت‌نام کرده‌اند که این میزان معادل ۹۷.۲۳ درصد از کل دانش‌آموزان لازم‌التعلیم استان است.

وی افزود:دانش‌آموزانی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند عمدتاً از خانواده‌های کشاورز و باغدار هستند که به‌دلیل مشغله‌های فصلی در روزهای پایانی شهریور یا هفته‌های ابتدایی مهر نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند.

صمیمی ادامه داد:همچنین بخشی از این آمار مربوط به دانش‌آموزان شهریورماهی و دانش‌آموزان متوسطه نظری است که به‌دلیل مشکلات موجود در فرآیند هدایت تحصیلی، ثبت‌نام آن‌ها با تأخیر مواجه شده، اما با پیگیری مدارس روند ثبت‌نام آن‌ها در حال تکمیل است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تشریح آمار ثبت‌نام‌شدگان افزود:در سال تحصیلی جدید، در مقطع ابتدایی ۳۸۰ هزار و ۶۲۶ نفر، در متوسطه اول ۱۶۴ هزار و ۱۳۰ نفر، و در متوسطه دوم ۶۸ هزار و ۱۶۶ نفر ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین در شاخه فنی‌وحرفه‌ای ۲۴ هزار و ۹۶ نفر و در شاخه کار و دانش نیز حدود ۱۴ هزار نفر ثبت‌نام نهایی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۶ هزار و ۷۵۹ نوآموز پیش‌دبستانی در مراکز مجوزدار استان ثبت‌نام شده‌اند. همچنین در پایه اول ابتدایی ۵۶ هزار و ۳۶۶ دانش‌آموز وارد مدارس شده‌اند.

صمیمی با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های آموزشی استان اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید، ۲۷ هزار و ۸۶ کلاس درس در مدارس دولتی و غیردولتی آذربایجان‌غربی فعال شده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
