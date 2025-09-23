خبرگزاری کار ایران
مدیرکل انتقال خون استان خبرداد؛

افزایش اهدای خون در لرستان / ۳۴ هزار نفر در نیمه نخست امسال خون اهدا کردند

مدیرکل انتقال خون لرستان از رشد آمار اهدای خون در استان خبر داد و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال ۳۴ هزار و ۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا، علی سوری روز سه شنبه یکم مهرماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۳۹ هزار و ۹۹۳ لرستانی به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد ۳۴ هزار و ۸۱ نفر موفق به اهدای خون شدند، این آمار در مقایسه با ۳۳ هزار و ۳۶۶ نفر در مدت مشابه سال گذشته روندی افزایشی را نشان می‌دهد. 

وی افزود: در این مدت دو هزار و ۹۲۳ بانوی لرستانی نیز موفق به اهدای خون شدند که بیانگر افزایش مشارکت زنان استان در این اقدام انسان‌دوستانه است. 

مدیرکل انتقال خون لرستان عنوان کرد: از مجموع اهداکنندگان خون در نیمه نخست امسال، ۱۸ هزار و ۸۴۱ نفر اهداکننده مستمر، ۸ هزار و ۷۴۶ نفر باسابقه و ۶ هزار و ۴۷۲ نفر برای نخستین بار خون اهدا کرده‌اند. 

سوری با قدردانی از مشارکت مردم لرستان در اهدای خون، تأکید کرد: افزایش تعداد اهداکنندگان خون علاوه بر تأمین نیاز مراکز درمانی، نشان‌دهنده ارتقای فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در بین مردم استان است. 

وی همچنین با اشاره به نیاز همیشگی بیماران به خون گفت: با توجه به پیش رو بودن فصل سرما و احتمال کاهش مراجعه اهداکنندگان از مردم شریف لرستان دعوت می‌کنم همچون گذشته با حضور در پایگاه‌های انتقال خون یاری‌گر بیماران نیازمند باشند و با اهدای خون خود در نجات جان انسان‌ها سهیم شوند.

