استمرار آلودگی هوا در ۷ شهر خوزستان/ شادگان در وضعیت قرمز
امروز نیز ۷ شهر خوزستان در وضعیت آلودگی هوا قرار گرفت که از این بین، شادگان در وضعیت قرمز است.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز سهشنبه (اول مهرماه) شاخص کیفی هوا شادگان به ۱۵۱ AQI رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا (قرمز) برای تمامی گروههای سنی است.
همچنین این میزان در شهرهای ماهشهر ۱۴۶، دزفول ۱۴۱، شوش ۱۳۷، اندیمشک ۱۳۲، شوشتر ۱۱۰ و اهواز ۱۰۲ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا (نارنجی) برای گروههای حساس است.
به گزارش ایلنا، ادامهی آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم بر تشدید آلودگی هوا در شهرهای خوزستان افزوده است.