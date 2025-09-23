۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید در استان آماده شدند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی روز سه شنبه یکم مهرماه ر آیین زنگ مهر و مقاومت که درسالن ورزشی دبیرستان خدیجه‌کبری خرم‌آباد برگزار شد، بیان کرد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده و خدمات ارزنده‌ای به آموزش و پرورش داشته و نهضت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم آغاز شده است. ارتقای مهارت آموزشی اولویت اصلی آموزش و پرورش است.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: چه نسبتی بین زنگ مهر و مقاومت وجود دارد و چه اندیشه و فکر عمیقی این ترکیب را استفاده کرده است؟

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: مهر نماد سازندگی، امید، بالندگی و مقاومت نماد پایداری، ایثار و فداکاری است و این دو بال‌های پرواز یک کشور هستند.

سهرابی ادامه داد: اگر نبود حماسه‌سازی جوانان غیور هوا فضا امروز زنگ مهر و مقاومت نواخته نمی‌شد.

وی اظهار کرد: در واقع مهر و مقاومت دو بال تاثیرگذار برای استقلال، توسعه و تعالی و عزت یک کشور و امیدواریم در مسیر شهدا ثابت قدم باشیم و راه آنان را ادامه دهیم.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۶۸۰۰ فرهنگی و ۴۷۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی در قالب ۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده شدند تا شروعی متفاوت داشته باشند.

وی با تاکید براینکه از طریق سند تحول بنیادین نظیر دولت، نهادهای غیردولتی، خانواده و رسانه به عنوان چهار رکن اعلام شده است، تصریح کرد: امسال انتظار از ما بسیار زیاد است و همه باید در دو بعد ارتقای ساخت‌های آموزشی و پرورشی و نشاط اجتماعی تمام تلاشمان را به کار ببریم تا کشور در مسیر بالندگی قرار گیرد.

