خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان:

۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید در استان آماده شدند

۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید در استان آماده شدند
کد خبر : 1690112
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید در سطح استان آماده شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عیسی سهرابی روز سه شنبه یکم مهرماه ر آیین زنگ مهر و مقاومت که درسالن ورزشی دبیرستان خدیجه‌کبری خرم‌آباد برگزار شد، بیان کرد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بوده و خدمات ارزنده‌ای به آموزش و پرورش داشته و نهضت عدالت آموزشی در دولت چهاردهم آغاز شده است. ارتقای مهارت آموزشی اولویت اصلی آموزش و پرورش است. 

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، افزود: چه نسبتی بین زنگ مهر و مقاومت وجود دارد و چه اندیشه و فکر عمیقی این ترکیب را استفاده کرده است؟ 

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: مهر نماد سازندگی، امید، بالندگی و مقاومت نماد پایداری، ایثار و فداکاری است و این دو بال‌های پرواز یک کشور هستند. 

سهرابی ادامه داد: اگر نبود حماسه‌سازی جوانان غیور هوا فضا امروز زنگ مهر و مقاومت نواخته نمی‌شد. 

وی اظهار کرد: در واقع مهر و مقاومت دو بال تاثیرگذار برای استقلال، توسعه و تعالی و عزت یک کشور و امیدواریم در مسیر شهدا ثابت قدم باشیم و راه آنان را ادامه دهیم. 

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: ۶۸۰۰ فرهنگی و ۴۷۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی در قالب ۱۸ هزار و ۲۰۰ کلاس درس برای سال تحصیلی جدید آماده شدند تا شروعی متفاوت داشته باشند. 

وی با تاکید براینکه از طریق سند تحول بنیادین نظیر دولت، نهادهای غیردولتی، خانواده و رسانه به عنوان چهار رکن اعلام شده است، تصریح کرد: امسال انتظار از ما بسیار زیاد است و همه باید در دو بعد ارتقای ساخت‌های آموزشی و پرورشی و نشاط اجتماعی تمام تلاشمان را به کار ببریم تا کشور در مسیر بالندگی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی