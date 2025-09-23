خبرگزاری کار ایران
سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان اعلام کرد:

درخشش هنرمندان صنایع‌دستی فارس در جشنواره بین‌المللی ازبکستان

کد خبر : 1690102
سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان فارس، از حضور موفق هنرمندان این استان در سومین جشنواره بین‌المللی صنایع‌دستی که از ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ در شهر ریشتان، جمهوری ازبکستان برگزار شد، خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجید سیلمی، با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت بیش از ۲۵۰ شرکت‌کننده از ۷۰ کشور جهان و بیش از ۴۰۰ صنعتگر محلی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های حوزه صنایع‌دستی است، افزود: این فرصت ارزشمند بستری مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و هنر‌های اصیل سنتی کشور‌های مختلف فراهم می‌آورد.

سرپرست معاونت صنایع‌دستی استان فارس همچنین از حضور هنرمندان شاخص استان فارس در این رویداد بین‌المللی یاد کرد و گفت:  کریم شیر دره حقیقی، هنرمند رشته نقاشی روی کاشی، با کسب عنوان دومین صنعت‌گر برتر و دریافت جایزه ۱۰۰۰ دلاری، افتخاری دیگر برای صنایع‌دستی استان رقم زد.

سلیمی تأکید کرد:  موفقیت هنرمندان فارس در این جشنواره، نشان‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه این استان در حوزه صنایع‌دستی است و فرصت‌های بیشتری را برای معرفی هنر‌های سنتی ایرانی در سطح جهانی فراهم خواهد کرد.

