با حکم استاندار فارس؛
حسن دهقان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس شد
استاندار فا س، طی حکمی حسن دهقان را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی استانداری فارس، در حکم انتصاب حسینعلی امیری خطاب به حسن دهقان آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حسن دهقان
سلام علیکم
نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه ارتباطات و اطلاعرسانی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس منصوب مینمایم.
متن کامل حکم در ضمیمه خبر موجود میباشد.
شایان ذکر است حسن دهقان که پیش از این معاونت فرهنگی و امور رسانهای ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس را بر عهده داشت، سابقه ۱۵ سال روزنامهنگاری حرفهای در روزنامههای خبرجنوب، افسانه، خبرگزاری ایبنا و ماهنامه مهرگان صبا، ۱۰ سال عضویت در هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان فارس، کسب ۱۲ رتبه ملی، منطقهای و استانی در جشنوارههای رسانهای، ۹ رتبه ملی در جشنواره نشریات دانشجویی و کسب عنوان جوان برتر استان فارس در حوزه رسانه را در کارنامه دارد. از وی تاکنون ۷ کتاب منتشر شده که ۲ عنوان از این آثار در حوزه رسانه است.
علاوه بر فعالیتهای رسانهای، مدیریت اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فارس، دبیری انجمن اهل قلم استان، ریاست اداره فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، برگزیده جشنواره ملی ترویج کتابخوانی ایران و شایسته تقدیرِ جشنواره شهروند برگزیده شیراز بخشی از دیگر سوابق حسن دهقان سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری فارس است.