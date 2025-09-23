خبرگزاری کار ایران
با حکم استاندار فارس؛

حسن دهقان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس شد

حسن دهقان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس شد
استاندار فا س، طی حکمی حسن دهقان را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس منصوب کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، در  حکم انتصاب حسینعلی امیری خطاب به حسن دهقان آمده است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

جناب آقای حسن دهقان 

سلام علیکم 

نظر به مراتب تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصه ارتباطات و اطلاع‌رسانی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس منصوب می‌نمایم. 

متن کامل حکم در ضمیمه خبر موجود می‌باشد. 

شایان ذکر است حسن دهقان که پیش از این معاونت فرهنگی و امور‌ رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس را بر عهده داشت، سابقه ۱۵ سال روزنامه‌نگاری حرفه‌ای در روزنامه‌های خبرجنوب، افسانه، خبرگزاری ایبنا و ماهنامه مهرگان صبا، ۱۰ سال عضویت در هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان فارس، کسب ۱۲ رتبه ملی، منطقه‌ای و استانی در جشنواره‌های رسانه‌ای، ۹ رتبه ملی در جشنواره نشریات دانشجویی و کسب عنوان جوان برتر استان فارس در حوزه رسانه را در کارنامه دارد. از وی تاکنون ۷ کتاب منتشر شده که ۲ عنوان از این آثار در حوزه رسانه است. 

علاوه بر فعالیت‌های رسانه‌ای، مدیریت اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فارس، دبیری انجمن اهل قلم  استان، ریاست اداره فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی شهرداری شیراز، برگزیده جشنواره ملی ترویج کتابخوانی ایران و شایسته تقدیرِ جشنواره شهروند برگزیده شیراز بخشی از دیگر سوابق حسن دهقان سرپرست جدید اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس است.

