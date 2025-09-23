مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:
شاهد وفاق حداکثری در میان مردم و مدیران استان هستیم
مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: آنچه در قزوین امروز به چشم میآید، همدلی و وفاق حداکثری میان مدیران و مردم استان است که نویدبخش آیندهای روشن در آموزش و پرورش خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسنعلی اصغری صبح امروز در مراسم استانی زنگ مهر و مقاومت ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس گفت: آنچه در قزوین امروز به چشم میآید، همدلی و وفاق حداکثری میان مدیران و مردم استان است که نویدبخش آیندهای روشن در آموزش و پرورش خواهد بود.
وی با اشاره به تفاوتهای سال تحصیلی جدید نسبت به سالهای گذشته افزود: رییسجمهور تاکید دارد که اگر کشور بخواهد دچار تغییر اساسی شود، باید آموزش و پرورش در راس امور قرار گیرد و در همین مسیر و با حمایت مجموعه استانداری، آموزش و پرورش قزوین در حال تجربه تحولات مثبت است.
مدیرکل آموزش و پرورش قزوین ادامه داد: در برنامههای این اداره کل، چهار محور اساسی مورد توجه قرار دارد، حاکم شدن مبانی اخلاقی بر همه فعالیتها، توجه به علم بهعنوان محور اصلی، حرکت بر اساس برنامهمحوری و همچنین ایجاد روحیه تحولخواهی در بدنه آموزش و پرورش که باید مورد توجه قرار گیرد.
اصغری خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر اتفاقات ارزشمندی در آموزش و پرورش استان رخ داده که نتیجه آن ارتقای کیفیت آموزش بوده است، بهگونهای که رتبههای برتر کنکوری امسال نسبت به سالهای گذشته دو و نیم برابر افزایش یافت.
وی با بیان اینکه قزوین ظرف چهار سال آینده باید در جمع پنج استان برتر کشور در حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد، گفت: همه ظرفیتها و توان مدیریتی استان برای تحقق این هدف به کار گرفته خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش قزوین در پایان تصریح کرد: با تکیه بر برنامههای تنظیمشده و سیاستهای کلان کشور و استان، تلاش داریم نسلی توانمند و آیندهساز تربیت کنیم تا آموزش و پرورش قزوین به جایگاه واقعی خود دست یابد.