خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین:

شاهد وفاق حداکثری در میان مردم و مدیران استان هستیم

شاهد وفاق حداکثری در میان مردم و مدیران استان هستیم
کد خبر : 1690061
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: آنچه در قزوین امروز به چشم می‌آید، همدلی و وفاق حداکثری میان مدیران و مردم استان است که نویدبخش آینده‌ای روشن در آموزش و پرورش خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسنعلی اصغری صبح امروز در مراسم استانی زنگ مهر و مقاومت ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس گفت: آنچه در قزوین امروز به چشم می‌آید، همدلی و وفاق حداکثری میان مدیران و مردم استان است که نویدبخش آینده‌ای روشن در آموزش و پرورش خواهد بود.

وی با اشاره به تفاوت‌های سال تحصیلی جدید نسبت به سال‌های گذشته افزود: رییس‌جمهور تاکید دارد که اگر کشور بخواهد دچار تغییر اساسی شود، باید آموزش و پرورش در راس امور قرار گیرد و در همین مسیر و با حمایت مجموعه استانداری، آموزش و پرورش قزوین در حال تجربه تحولات مثبت است.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین ادامه داد: در برنامه‌های این اداره کل، چهار محور اساسی مورد توجه قرار دارد، حاکم شدن مبانی اخلاقی بر همه فعالیت‌ها، توجه به علم به‌عنوان محور اصلی، حرکت بر اساس برنامه‌محوری و همچنین ایجاد روحیه تحول‌خواهی در بدنه آموزش و پرورش که باید مورد توجه قرار گیرد.

اصغری خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات ارزشمندی در آموزش و پرورش استان رخ داده که نتیجه آن ارتقای کیفیت آموزش بوده است، به‌گونه‌ای که رتبه‌های برتر کنکوری امسال نسبت به سال‌های گذشته دو و نیم برابر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه قزوین ظرف چهار سال آینده باید در جمع پنج استان برتر کشور در حوزه آموزش و پرورش قرار گیرد، گفت: همه ظرفیت‌ها و توان مدیریتی استان برای تحقق این هدف به کار گرفته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین در پایان تصریح کرد: با تکیه بر برنامه‌های تنظیم‌شده و سیاست‌های کلان کشور و استان، تلاش داریم نسلی توانمند و آینده‌ساز تربیت کنیم تا آموزش و پرورش قزوین به جایگاه واقعی خود دست یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی