اولیا و دانش آموزان نباید دغدغه سرویس مدارس را داشته باشند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه علنی شب گذشته شورای شهر قزوین به بررسی مشکلات مرتبط با سرویس مدارس اختصاص داشت و در آن چند تن از اعضای شورای شهر قزوین نظرات خود را در این رابطه ایراد کردند.

فاطمه اشدری، رییس کمیسیون بانوان و امور خانواده شورا درجلسه علنی در خصوص موضوع پیرامون وضعیت سرویس مدارس گفت: با وجود اینکه اولیاء دانش آموزان در سامانه سرویس مدارس ثبت نام کرده اند اما دیده شد که لیست پیمانکاران دستی به مدارس داده می شود و لذا به نظر می رسد در اول مهرماه هنوز وضعیت سرویس مدارس به سامان نرسد.

وی افزود: ضرورت دارد سازمان تاکسیرانی و کمیسیون ویژه شورا توضیحات مبسوطی از نتیجه اقدامات ونحوه سرویس دهی به دانش آموزان مدارس ارائه کند.

اشدری ادامه داد: امیدوارم مدیریت شهری با انتخاب پیمانکاران توانمند، در آغاز سال تحصیلی از عهده وظایف سرویس دهی مدارس برآمده و مشکلی ایجاد نشود.

وی تصریح کرد: امیدواریم تدبیر شود تا اولیا و دانش آموزان دراول مهرماه دغدغه ودلواپسی نسبت به سرویس دانش آموزان نداشته باشند.

رییس کمیسیون بانوان شورا همچنین دربخش دیگری از سخنانش خواستار پیگیری مسئولین استانی و شهری برای رفع مشکلات زیرساختی از جمله آب و برق در منطقه عظیمیه شد و گفت: بدلیل وجود مشکلات درحوزه زیرساختی و آماده سازی ، سرمایه های مردم معطل مانده و بلاتکلیف هستند لذا ضرورت دارد تا مسئولین استانی در این خصوص تدبیر کنند.

اشدری افزود: طی جلسه ای با حضور مدیریت استانی و دستگاههای خدمات رسان شرایط آماده سازی فراهم شود و طی یک تقویم زمانبندی شهرداری و دیگر دستگاههای با وعده صادق و با رعایت حقوق عادله مردم با ایجاد تسهیلات ضروری ، شرایط مساعد فراهم کنند تا شهروندان عزیز که اغلب تعاونی های کارگری هستند در ساخت یک سرپناه امن دراین منطقه ساخت وساز نمایند و از این بلاتکلیفی نجات یابند.

مدارس با پیمانکاران جدید همکاری داشته باشند

مهدی مهدی‌خانی، دبیر شورای شهر قزوین هم در این رابطه گفت: به سازمان تاکسیرانی تاکید شده تا به صورت شبانه روزی مشکلات مرتبط با کار سرویس مدارس و هماهنگی های لازم رابرای برطرف نمودن دغدغه اولیای دانش آموزان برای بازگشایی مدارس انجام دهند.

وی اضافه کرد: در جلسه ای که با پیمانکاران سرویس مدارس وسازمان تاکسیرانی داشتیم موارد ودغدغه ها پیگیری شد وتاکید شد تا مدارس با پیمانکاران جدید همکاری لازم را داشته باشند .

این عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: همچنین به سازمان تاکسیرانی تاکید شد تا به صورت شبانه روزی کار سرویس مدارس و هماهنگی های لازم رابرای برطرف نمودن دغدغه اولیای دانش آموزان برای بازگشایی مدارس انجام دهند.

مشکل سرویس مدارس دانش آموزان با برنامه ریزی درست حل شود

علی فرمانی، عضو شورای شهر قزوین نیز در این جلسه خواستار پیگیری و حل مشکل سرویس مدارس شد و گفت: والدین دانش آموزان دغدغه دارند که هنوز مشکل سرویس مدرسه در برخی مدارس حل نشده و با وجود آغاز بازگشایی مدارس این موضوع تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: ضرورت دارد تا سازمان تاکسیرانی و اعضای شورا دراین خصوص به طور جدی وارد کار شوند و با برنامه ریزی به گونه ای تدبیر شود که دچار چالش نشویم.

