پیگیر ساخت بیمارستان و رفع مشکلات شهری هستم

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر اکرمی در مراسم افتتاحیه پاتوق فرهنگی حوزه مقاومت بسیج فتح که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با همکاری شرکت عمران سهند در سالن ورزشی مقاوم برگزار شد، سخنرانی کرد.

امام جمعه سهند ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به نیروهای مسلح این شهر، بر ضرورت رعایت حجاب اسلامی و تقویت وضعیت فرهنگی و عفاف و حجاب تأکید کرد.

وی با اشاره به مطالبات مردمی، گفت: تمامی مسئولان را برای حل مشکلات سهند بسیج خواهیم کرد و به زودی شاهد گشایش در موضوعات مختلف از جمله راه‌اندازی بیمارستان و اداره ثبت احوال خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکرمی خاطرنشان کرد: به شدت پیگیر ساخت بیمارستان در سهند هستیم و مردم به زودی تحولات این موضوع را با چشم خواهند دید.

