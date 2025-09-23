امام جمعه سهند:
پیگیر ساخت بیمارستان و رفع مشکلات شهری هستم
امام جمعه سهند، گفت: پیگیر ساخت بیمارستان سهند هستیم و به زودی شاهد گشایش در موضوعات مختلف از جمله راهاندازی بیمارستان و اداره ثبت احوال خواهیم بود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حجتالاسلام والمسلمین علیاکبر اکرمی در مراسم افتتاحیه پاتوق فرهنگی حوزه مقاومت بسیج فتح که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و با همکاری شرکت عمران سهند در سالن ورزشی مقاوم برگزار شد، سخنرانی کرد.
امام جمعه سهند ضمن تبریک هفته دفاع مقدس به نیروهای مسلح این شهر، بر ضرورت رعایت حجاب اسلامی و تقویت وضعیت فرهنگی و عفاف و حجاب تأکید کرد.
وی با اشاره به مطالبات مردمی، گفت: تمامی مسئولان را برای حل مشکلات سهند بسیج خواهیم کرد و به زودی شاهد گشایش در موضوعات مختلف از جمله راهاندازی بیمارستان و اداره ثبت احوال خواهیم بود.
حجتالاسلام والمسلمین اکرمی خاطرنشان کرد: به شدت پیگیر ساخت بیمارستان در سهند هستیم و مردم به زودی تحولات این موضوع را با چشم خواهند دید.