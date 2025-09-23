با حضور مشاور استاندار؛
مشاور مدیرکل راه و شهرسازی فارس در امور جوانان معارفه شد
مراسم معارفه محمد امین روشن به عنوان مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در امور جوانان با حضور سید سبحان تقوی، مشاور استاندار فارس در امور جوانان، برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم، مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر اهمیت جایگاه جوانان در جامعه گفت: امروز حضور جوانان در عرصههای مختلف دولت و اجتماع پررنگتر از گذشته شده و این قشر نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعهای کشور دارند.
محمدمهدی عبداللهی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در بهرهگیری از ظرفیتهای جوانان افزود: مدیریت راه و شهرسازی فارس نیز با معرفی مشاور جوان، تلاش میکند از ایدهها، خلاقیت و انرژی این قشر در مسیر اجرای برنامهها و پروژههای عمرانی و شهری استان بهرهمند شود.
در ادامه جلسه، سید سبحان تقوی، مشاور استاندار فارس در امور جوانان، با قدردانی از رویکرد مدیرکل راه و شهرسازی فارس اظهار داشت: در مدت چند ماهی که مهندس محمدمهدی عبداللهی مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی فارس را برعهده گرفتهاند، شاهد اتفاقات و تحولات ارزشمندی در حوزههای مختلف راه، مسکن و دیگر بخشهای راه و شهرسازی استان بودهایم.
وی افزود: با انتصاب مشاوران جوان در دستگاههای اجرایی، به دنبال چابکسازی، جوانپروری و مدیرپروری هستیم. یکی از راههای جبران عقبماندگیهای استان ـ با وجود ظرفیتها و برخورداریهای فراوان ـ چابکسازی بدنه مدیریتی است.
تقوی با تأکید بر آیندهنگری در مسیر جوانپروری خاطرنشان کرد: بسیار خوشبین هستیم که با حضور مهندس عبداللهی و تأکید ویژه ایشان بر شایستهپروری و کادرسازی، در ده سال آینده استان فارس هیچ مشکلی در زمینه تأمین نیروی انسانی کیفی در حوزه راه و شهرسازی نخواهد داشت. این امر تنها با جانشینپروری و میدان دادن به نیروهای جوان و متخصص محقق میشود.
مشاور استاندار فارس در امور جوانان اضافه کرد: امروز در استان شاهد مدیرانی هستیم که با تفکر تحولآفرین و بهرهگیری از نیروهای جوان، جریان تازهای در مدیریت ایجاد کردهاند. این نیروهای جوان که سلسلهمراتب اداری را طی کردهاند، توانستهاند تجربه را با انگیزه و تخصص در هم بیامیزند و به مدیرانی کاربلد و تحولآفرین تبدیل شوند. بدون شک در سالهای آینده، با این رویکرد، شاهد حضور مدیران جوان و توانمند در بخشهای مختلف استان خواهیم بود.