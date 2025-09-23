خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور مشاور استاندار؛

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی فارس در امور جوانان معارفه شد

مشاور مدیرکل راه و شهرسازی فارس در امور جوانان معارفه شد
کد خبر : 1690029
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم معارفه محمد امین روشن به عنوان مشاور مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در امور جوانان با حضور سید سبحان تقوی، مشاور استاندار فارس در امور جوانان، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این مراسم،  مدیرکل راه و شهرسازی فارس با تأکید بر اهمیت جایگاه جوانان در جامعه گفت: امروز حضور جوانان در عرصه‌های مختلف دولت و اجتماع پررنگ‌تر از گذشته شده و این قشر نقش مهمی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور دارند.

محمدمهدی عبداللهی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان افزود: مدیریت راه و شهرسازی فارس نیز با معرفی مشاور جوان، تلاش می‌کند از ایده‌ها، خلاقیت و انرژی این قشر در مسیر اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و شهری استان بهره‌مند شود.

در ادامه جلسه، سید سبحان تقوی، مشاور استاندار فارس در امور جوانان، با قدردانی از رویکرد مدیرکل راه و شهرسازی فارس اظهار داشت: در مدت چند ماهی که مهندس محمدمهدی عبداللهی مسئولیت اداره کل راه و شهرسازی فارس را برعهده گرفته‌اند، شاهد اتفاقات و تحولات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف راه، مسکن و دیگر بخش‌های راه و شهرسازی استان بوده‌ایم.

وی افزود: با انتصاب مشاوران جوان در دستگاه‌های اجرایی، به دنبال چابک‌سازی، جوان‌پروری و مدیرپروری هستیم. یکی از  راههای جبران عقب‌ماندگی‌های استان ـ با وجود ظرفیت‌ها و برخورداری‌های فراوان ـ چابک‌سازی بدنه مدیریتی است.

تقوی با تأکید بر آینده‌نگری در مسیر جوان‌پروری خاطرنشان کرد: بسیار خوش‌بین هستیم که با حضور مهندس عبداللهی و تأکید ویژه ایشان بر شایسته‌پروری و کادرسازی، در ده سال آینده استان فارس هیچ مشکلی در زمینه تأمین نیروی انسانی کیفی در حوزه راه و شهرسازی نخواهد داشت. این امر تنها با جانشین‌پروری و میدان دادن به نیروهای جوان و متخصص محقق می‌شود.

مشاور استاندار فارس در امور جوانان اضافه کرد: امروز در استان شاهد مدیرانی هستیم که با تفکر تحول‌آفرین و بهره‌گیری از نیروهای جوان، جریان تازه‌ای در مدیریت ایجاد کرده‌اند. این نیروهای جوان که سلسله‌مراتب اداری را طی کرده‌اند، توانسته‌اند تجربه را با انگیزه و تخصص در هم بیامیزند و به مدیرانی کاربلد و تحول‌آفرین تبدیل شوند. بدون شک در سال‌های آینده، با این رویکرد، شاهد حضور مدیران جوان و توانمند در بخش‌های مختلف استان خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی