خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاخیر دو ساعته شروع فعالیت ادارات و مدارس ۶ شهر خوزستان در روز سه‌شنبه

تاخیر دو ساعته شروع فعالیت ادارات و مدارس ۶ شهر خوزستان در روز سه‌شنبه
کد خبر : 1689954
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت مدارس و ادارات در شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، دشت آزادگان و هویزه روز سه‌شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۹ خواهد بود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، متن کامل اطلاعیه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان به شرح ذیل است: 

بر اساس تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان و با توجه به وقوع آتش‌سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه‌ غربی استان، فعالیت ادارات و مدارس دستگاه‌های دولتی در روز سه شنبه ۱ مهرماه ۱۴۰۴ در شهرستان‌های هویزه،  دشت‌آزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی  و کارون با دو ساعت تاخیر در ساعت ۹ صبح  آغاز خواهد شد.

لازم به ذکر است دستگاه‌های بهداشتی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

همچنین نحوه فعالیت بانک‌ها مطابق با تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

از شهروندان عزیز تقاضا می‌شود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی