به گزارش ایلنا، مجید محبی شامگاه دوشنبه افزود: مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهرستان‌های زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز فردا تعطیل است.

وی ادامه داد: این تصمیم بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و به‌منظور صیانت از سلامت دانش‌آموزان و پیشگیری از مشکلات تنفسی ناشی از شرایط جوی اتخاذ شد.

محبی خاطرنشان کرد: کلاس‌های مقطع تحصیلی متوسطه دوم در این شهرستان ها فردا فعال است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان همچنین توصیه کرد: شهروندان به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از ترددهای غیرضروری در این مناطق خودداری کنند و شیوه‌نامه‌های بهداشتی را برای پیشگیری از آسیب‌های ناشی از گرد و غبار رعایت کنند.

