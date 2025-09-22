خبرگزاری کار ایران
جزئیات تغییر ساعات کاری ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات آموزشی در خوزستان

جزئیات تغییر ساعات کاری ادارات دولتی و غیر دولتی و موسسات آموزشی در خوزستان
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان در نامه‌ای تغییر ساعت کاری ادارات را ابلاغ نمود.

به گزارش ایلنا از خوزستان، این نامه به شرح زیر ابلاغ گردید:

معاونین  استاندار/ مدیران کل ستادی/ فرمانداران استان/ سازمان‌ها/ ادارات کل/ موسسات دولتی/ موسسات عمومی غیر دولتی/ شرکت‌های دولتی/ بانک‌ها/ موسسات آموزشی

با سلام

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۱۱۷/۶/۴۴ و به استناد مصوبه شماره ۲۴۳۱۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ و مصوبه شماره ۲۰۳۹/۱۰۲۰۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ هیئت محترم وزیران و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدین در آغاز سال تحصیلی، بدین‌وسیله ساعات کاری دستگاه‌ها، موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها و شهرداری‌ها در استان از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ الی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ تعیین می‌گردد.

ساعت آغاز فعالیت دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهر اهواز به استناد مصوبه شورای ترافیک استان در دو هفته اول مهرماه به صورت شناور از ساعت ۷:۰۰ تا ۸:۰۰ تعیین می‌شود و در سایر شهرستان‌های استان تصمیم‌گیری در این خصوص بر اساس مصوبات شورای ترافیک و بر عهده فرماندار  می‌باشد.

ساعت آغاز به کار مراکز آموزش عالی، پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اعم از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها) ساعت ۸:۰۰ می‌باشد.

ساعت آغاز به کار مدارس مقطع متوسطه ۷:۳۰ و مقطع ابتدایی ۸:۰۰ می‌باشد و مدارس به نحوی برنامه‌ریزی نمایند که از نیم ساعت قبل نسبت به پذیرش دانش‌آموزان اقدام نمایند.

مراکز امدادی، مراکز بهداشتی، بخش‌های ارائه دهنده خدمات عمومی، بخش‌های عملیاتی و دارای نوبت‌کاری و آتش‌نشانی‌ها موظف هستند در خصوص کارکنان شاغل در حوزه اداری بر اساس این بخشنامه و در خصوص سایر کارکنان طبق روال قبل و ضوابط مربوطه نسبت به ارائه خدمات اقدام نمایند.

ساعات کاری بانک‌ها بر اساس دستورالعمل شورای هماهنگی بانک‌ها تعیین و ابلاغ می‌گردد.

مسئولیت اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد.

کیامرث حاجی‌زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری

