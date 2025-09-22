واکنش بازرس کل استان گیلان نسبت به فوت دو نوزاد در بیمارستان بندرانزلی
بازرس کل استان گیلان گفت: در صورتیکه در تحقیقات به قصور و یا کم کاری از جانب هر شخصی برخورد کنیم قطعا با خاطیان احتمالی برخود قضایی صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، حسب گزارش های مردمی مبنی بر درگذشت دو نوزاد در طول دو هفته گذشته در بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی ، احمد آقایی بازرس کل استان گیلان و هیئت همراه به منظور بررسی موضوع به این شهرستان سفر کرد.
در این بازدید آقایی ضمن برگزاری جلسه با مسئولین و پرستاران بخش های مربوطه ، موضوع و علل فوت این دو نوزاد را در این بیمارستان بررسی کرده و دستور پیگیری ویژه صادر کرد.
بازرس کل استان گیلان با اشاره به این موضوع که بحث فرزندآوری و جوانی جمعیت با تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری پررنگ تر شده است افزود: وظیفه حفظ سلامت مادر و فرزند از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی با انتقاد از عملکرد برخی از پزشکان، به منظور پیگیری موضوع با معاون درمان علوم پزشکی استان نیز به صورت تلفنی صحبت نموده و بر پیگیری ویژه اتفاق پیش آمده تا حصول نتیجه تاکید کرد.
در این بازدید آقایی و هیئت همراه از بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی مانند رادیولوژی، فیزیوتراپی و درنگاه بازدید و نحوه رسیدگی به مراجعین را مورد بررسی قرار داد و خواستار رفع نواقص موجود شد.