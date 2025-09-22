ساعت کاری ادارات به روال عادی باز گشت

به گزارش ایلنای گلستان، ساعت کاری واحدهای نظامی و امنیتی از ساعت ۶:۳۰ آغاز می‌شود و ساعت کاری واحدهای صنعتی از ساعت ۷:۰۰ خواهد بود. ساعت کاری ادارات استان از ساعت ۷:۰۰ شروع می‌شود. در بخش آموزش، ساعت کاری مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و ساعت کاری مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ خواهد بود و درب مدارس باید ۳۰ دقیقه قبل از شروع ساعت کاری باز باشد.

ساعت کاری بانک‌ها از ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و کارمندان باید از ساعت ۷:۰۰ در محل حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

