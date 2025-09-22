به گزارش ایلنا از قزوین، حمید بابایی از صدور رای شرکت خانه‌ و کاشانه نفیس خبر داد و گفت: این شرکت دو متهم حقیقی و یک متهم حقوقی دارد و دارای یک هزار و 286 شاکی است، که توانسته در مدت فعالیت خود با تبلیغات فریبنده، بیش از 506 میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم را جذب کند.

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین افزود: متهم ردیف اول و دوم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده از طریق وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه که منجر به حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شده به 20 سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

وی اضافه کرد: برای متهم حقوقی ردیف سوم که شرکت خانه و کاشانه نفیس است، حکم انحلال صادر شده است.

بابایی در خصوص رد اموال سرمایه‌گذاران گفت: طبق رای صادره دادگاه، متهمین موظف هستند بر اساس آخرین قرارداد و با احتساب شاخص تورم بانک مرکزی نسبت به رد اموال مالباختگان اقدام نمایند.

رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این رای بدوی بوده و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

گفتنی است: دادگاه رسیدگی به پرونده کثیر الشاکی «شرکت خانه و کاشانه نفیس» که با جذب سپرده های کلان بدون مجوز بانک مرکزی و با وعده سودهای غیرواقعی، اقدام به فریب سرمایه گذاران در شهرستان تاکستان نموده و وجوه حاصله را صرف خرید املاک، ویلا و خودروهای لوکس کرده بودند، مردادماه سال جاری با حضور قاضی و مستشاران دادگاه انقلاب اسلامی استان قزوین، نماینده دادستان شهرستان تاکستان،متهمین و وکلای طرفین پرونده و جمعی از شکات برگزار شد.

