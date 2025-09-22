خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس:

واحدهای صنعتی جهرم به تأمین آب از سد سلمان فارسی نیاز دارند

واحدهای صنعتی جهرم به تأمین آب از سد سلمان فارسی نیاز دارند
کد خبر : 1689849
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر ضرورت تأمین آب پایدار از سد سلمان فارسی برای شهرک صنعتی شهرستان جهرم تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز دوشنبه، ۳۱ شهریور در در جریان بازدید میدانی از شهرک صنعتی جهرم و ناحیه صنعتی کوثر، ضمن گفت‌وگو با صنعتگران و فعالان اقتصادی مسائل، مشکلات و طرح‌های توسعه‌ای این واحدها را مورد بررسی قرار داد.

وی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان جهرم گفت: این شهرستان دارای دو مجموعه صنعتی فعال شامل شهرک صنعتی جهرم با مساحت ۳۹ هکتار و ناحیه صنعتی کوثر با ۶۷ هکتار است که تاکنون در آنها ۸۴ قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد شده و برای بیش از ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.

برنهاد در بازدید از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی جهرم، بر ضرورت تلاش شرکت خدماتی به منظور استفاده بهینه از تصفیه‌خانه تأکید کرد و افزود: اجرای بهینه فرآیندهای تصفیه و استفاده از پساب خروجی در فضای سبز شهرک، علاوه بر کاهش مصرف آب، نقش مهمی در حفظ پایدار محیط زیست خواهد داشت.

وی همچنین با بیان اینکه تخصیص آب پایدار برای صنایع غذایی و تبدیلی شهرستان ضروری است، گفت: تأمین آب از سد سلمان فارسی یکی از نیازهای اساسی شهرک صنعتی جهرم است و در این زمینه همکاری شرکت آب منطقه‌ای فارس مورد انتظار است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس جهرم را یکی از قطب‌های کشاورزی استان فارس در تولید مرکبات و خرما دانست و اظهار کرد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین سردخانه‌های مدرن در شهرک صنعتی جهرم، ضمن ایجاد ارزش افزوده، فرصت‌های شغلی پایدار و رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ناحیه صنعتی کوثر تأکید کرد: طرح توسعه این ناحیه از طریق الحاق اراضی مجاور در دستور کار قرار گرفته و با جدیت از مسیرهای قانونی و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد.

برنهاد همچنین از اقدامات انجام‌شده برای تأمین برق پایدار در ناحیه صنعتی کوثر خبر داد و گفت: با اجرای خط انتقال جدید به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان، دو مگاوات برق به شبکه تزریق خواهد شد و مشکل قطعی برق این ناحیه رفع می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی