مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس:
واحدهای صنعتی جهرم به تأمین آب از سد سلمان فارسی نیاز دارند
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس بر ضرورت تأمین آب پایدار از سد سلمان فارسی برای شهرک صنعتی شهرستان جهرم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز دوشنبه، ۳۱ شهریور در در جریان بازدید میدانی از شهرک صنعتی جهرم و ناحیه صنعتی کوثر، ضمن گفتوگو با صنعتگران و فعالان اقتصادی مسائل، مشکلات و طرحهای توسعهای این واحدها را مورد بررسی قرار داد.
وی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به ظرفیتهای شهرستان جهرم گفت: این شهرستان دارای دو مجموعه صنعتی فعال شامل شهرک صنعتی جهرم با مساحت ۳۹ هکتار و ناحیه صنعتی کوثر با ۶۷ هکتار است که تاکنون در آنها ۸۴ قرارداد سرمایهگذاری منعقد شده و برای بیش از ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
برنهاد در بازدید از تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی جهرم، بر ضرورت تلاش شرکت خدماتی به منظور استفاده بهینه از تصفیهخانه تأکید کرد و افزود: اجرای بهینه فرآیندهای تصفیه و استفاده از پساب خروجی در فضای سبز شهرک، علاوه بر کاهش مصرف آب، نقش مهمی در حفظ پایدار محیط زیست خواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه تخصیص آب پایدار برای صنایع غذایی و تبدیلی شهرستان ضروری است، گفت: تأمین آب از سد سلمان فارسی یکی از نیازهای اساسی شهرک صنعتی جهرم است و در این زمینه همکاری شرکت آب منطقهای فارس مورد انتظار است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس جهرم را یکی از قطبهای کشاورزی استان فارس در تولید مرکبات و خرما دانست و اظهار کرد: ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین سردخانههای مدرن در شهرک صنعتی جهرم، ضمن ایجاد ارزش افزوده، فرصتهای شغلی پایدار و رونق اقتصادی منطقه را به دنبال دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ناحیه صنعتی کوثر تأکید کرد: طرح توسعه این ناحیه از طریق الحاق اراضی مجاور در دستور کار قرار گرفته و با جدیت از مسیرهای قانونی و هماهنگی با دستگاههای ذیربط پیگیری خواهد شد.
برنهاد همچنین از اقدامات انجامشده برای تأمین برق پایدار در ناحیه صنعتی کوثر خبر داد و گفت: با اجرای خط انتقال جدید به ارزش ۲.۵ میلیارد تومان، دو مگاوات برق به شبکه تزریق خواهد شد و مشکل قطعی برق این ناحیه رفع میشود.