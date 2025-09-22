با حکم استاندار فارس:
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب شد
حسینعلی امیری طی حکمی سید محمد یوسف کاظمی را به سمت سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، در این حکم انتصاب خطاب به آقای سید محمد یوسف کاظمی بیدک آمده است: به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی، جنابعالی به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان داراب منصوب می شوید.
امید است با اتکال به پروردگار متعال در چارچوب قانون اساسی و مطابق قوانین و مقررات مربوطه، اهداف سند چشمانداز، سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری و دستورات ریاست جمهور و برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی با استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص نسبت به فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه گذاری و تعمیق گسترش زیرساخت های اقتصادی و نیز ارتقا نظم و امنیت با تاکید بر مزیت های شهرستان مجدانه اهتمام ورزید.
توفیقات روز افزون جنابعالی را در انجام شایسته وظایف و اختیارات، افزایش سرمایه اجتماعی نظام در مسیر تحقق عدالت از درگاه خداوند سبحان خواستارم.
کاظمی دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و از نیروهای باسابقه وزارت کشور بوده که سابقه خدمت در سمت های مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویر احمد، معاون سیاسی مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استان فارس، فرماندار شهرستان ارسنجان و بخشداری ششده و قره بلاغ را در کارنامه خود دارد.