دستگیری باند کلاهبرداران تلگرامی در فارس

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی، اظهار داشت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبالغ بالا و با شگرد‌های دریافت وام و سرمایه‌گذاری ارزی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: شکات مدعی شدند چندی پیش در یکی از کانال‌های شبکه اجتماعی تلگرام با افرادی که خود را سرمایه‌گذار برتر در زمینه رمز ارز‌ها و توانایی ارائه وام‌هایی با مبالغ بالا و بدون ضامن معرفی کرده بودند، آشنا و این کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف اقدام به دریافت مبالغ زیادی از ما کرده‌اند و پس از دریافت این مبالغ، دیگر پاسخگوی تماس‌ها و پیامک‌های ما نبوده‌اند.

این مقام سایبری گفت: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ٣ باند کلاهبرداری در این زمینه را شناسایی و ١١ نفر از متهمین را در شیراز و یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهمین با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از اعتماد قربانیان، اقدام به کلاهبرداری ٢٠٠ میلیارد ریالی از ٣٢٠ نفر در سراسر کشور کرده بودند، گفت: متهمین به جرم خود اقرار و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

سرهنگ سلیمانی با‌توجه‌به ورود به عصر دیجیتال به شهروندان توصیه کرد: در مواجهه با پیشنهادات دریافت شده در فضای سایبری دقت نظر داشته باشند و لازم به یادآوری است که استعلام دریافت وام توسط بانک‌های عامل بوده و همچنین کاربران هرگز فریب اینگونه تبلیغات اغوا کننده را نخورند.

وی از هموطنان خواست: در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www. fata. gov. ir و یا با شماره تلفن ٠٩٦٣٨٠ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

انتهای پیام/