خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس فتا استان خبرداد؛

دستگیری باند کلاهبرداران تلگرامی در فارس

دستگیری باند کلاهبرداران تلگرامی در فارس
کد خبر : 1689835
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری اعضای سه باند که با تبلیغات دروغین در شبکه اجتماعی تلگرام مبلغ ٢٠٠ میلیارد ریال از ٣٢٠ نفر در سراسر کشور کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی، اظهار داشت: در پی شکایت تعداد زیادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبالغ بالا و با شگرد‌های دریافت وام و سرمایه‌گذاری ارزی در فضای مجازی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان فارس قرار گرفت.

وی ادامه داد: شکات مدعی شدند چندی پیش در یکی از کانال‌های شبکه اجتماعی تلگرام با افرادی که خود را سرمایه‌گذار برتر در زمینه رمز ارز‌ها و توانایی ارائه وام‌هایی با مبالغ بالا و بدون ضامن معرفی کرده بودند، آشنا و این کلاهبرداران به بهانه‌های مختلف اقدام به دریافت مبالغ زیادی از ما کرده‌اند و پس از دریافت این مبالغ، دیگر پاسخگوی تماس‌ها و پیامک‌های ما نبوده‌اند.

این مقام سایبری گفت: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند ٣ باند کلاهبرداری در این زمینه را شناسایی و ١١ نفر از متهمین را در شیراز و یکی از استان‌های همجوار دستگیر کردند.

رئیس پلیس فتا استان فارس با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهمین با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از اعتماد قربانیان، اقدام به کلاهبرداری ٢٠٠ میلیارد ریالی از ٣٢٠ نفر در سراسر کشور کرده بودند، گفت: متهمین به جرم خود اقرار و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان کردند.

سرهنگ سلیمانی با‌توجه‌به ورود به عصر دیجیتال به شهروندان توصیه کرد: در مواجهه با پیشنهادات دریافت شده در فضای سایبری دقت نظر داشته باشند و لازم به یادآوری است که استعلام دریافت وام توسط بانک‌های عامل بوده و همچنین کاربران هرگز فریب اینگونه تبلیغات اغوا کننده را نخورند.

وی از هموطنان خواست: در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی می‌توانند آن را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www. fata. gov. ir و یا با شماره تلفن ٠٩٦٣٨٠ با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی