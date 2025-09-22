خبرگزاری کار ایران
مدیرکل آبفای استان مرکزی خبر داد:

ورود 10 حلقه چاه به مدار مصرف برای جبران کمبود آب در اراک

مدیرکل آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: 10 حلقه چاه که در اختیار سایر ارگان‌ها بود برای جبران کمبود آب در شهر اراک، وارد مدار مصرف در این شهر شد. این 10 حلقه چاه 191 لیتر برثانیه برای مصرف آب آشامیدنی مردم اراک آب‌دهی دارند.

به گزارش ایلنا، سعید سرآبادانی افزود: تاکنون 17 حلقه چاه در شهر اراک با هدف کمک به رفع کمبود آب حفر شده که 4 حلقه چاه فاقد آبدهی و 13 حلقه آن هم 363 لیتر برثانیه آبدهی دارند. همچنین 4 حلقه چاه نیز با 50 لیتر برثانیه در اراک احیا و بازسازی شده است.

وی به حداکثر نیاز آبی در شهر اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حداکثر نیاز آبی شهر اراک در فصل تابستان 2417 لیتر برثانیه است. حداکثر توان تولید چاه‌ها در ابتدای بحران آب در سال گذشته، 1100 لیتر برثانیه برآورد شده بود.

مدیرکل آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: اصلاح شبکه انتقال یکی از راهکارهای جلوگیری از هدر رفت آب است. در این راستا در سال جاری 10 کیلومتر شبکه انتقال آب در مناطق شهر صنعتی، کرهرود و باغ خلج شهر اراک اصلاح شد.

سرآبادانی به مواردی که در مدیریت مصرف آب تأثیرگذار بوده اشاره داشته و تصریح کرد: هوشمندسازی شبکه انتقال آب، مدیریت فشار در شبکه و نشت‌یابی و نصب کنتورها در ورودی و خروجی مخازن در مدیریت مصرف آب در استان مرکزی اثر بخش بوده است.

وی به منابع تأمین آب در استان مرکزی اشاره کرده و بیان داشت: آب مورد نیاز این استان از 726 حلقه چاه، 42 رشته چشمه و 26 رشته قنات تأمین می‌شود. در بخش شهری 337 هزار مشترک و در بخش روستایی نیز 169 هزار مشترک وجود دارد.

