مشاور وزیر آموزش و پرورش:
دختران ایران دارای ظرفیتهای بالایی برای تبدیل شدن به مفاخر کشور هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان: ورود ۱۸ هزار و ۲۶۹ دانشآموز به پایه اول ابتدایی در استان مرکزی
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان گفت: دختران کشور ایران دارای ظرفیتهای بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مفاخر کشور هستند و به عنوان شهروندانی مسئولیتپذیر و افتخارآفرین، نقش مؤثری در ارتقاء جامعه ایفا کنند. دختران کشور باید بیش از گذشته بدرخشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، میترا تیموری در مراسم جشن شکوفهها در مدرسه ابتدایی پروین در شهر اراک، افزود: با حمایت و هدایت مناسب، دختران این سرزمین نه تنها میتوانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند، بلکه در عرصههای جهانی نیز میتوانند افتخارآفرین باشند.
وی ادامه داد: فضای آموزشی کشور بستری کمنظیر برای پرورش دخترانی توانمند و افتخارآفرین فراهم کرده است. در تاریخ ایران سرافراز، همواره دخترانی بودند که موفق بودهاند و اکنون این فرصت برای موفقیت جامعه دختران و زنان ایرانی فراهم است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان اظهار داشت: نقش والدین به ویژه مادران در تربیت دختران و زنان آینده بسیار حایز اهمیت است. اکنون در زمانهای هستیم که فضا برای موفقیت جامعه زنان و دختران فراهم است و باید از این فضا نهایت استفاده صورت گیرد.
تیموری با تأکید بر نقش کلیدی مادران در تربیت دختران، تصریح کرد: مادران کشور ایران باید دختران را با اعتماد به نفس بالا و به صورت مستقل تربیت کرده و به گونهای عمل کنند که حس میهنپرستی در آنان تقویت شود، تا بتوانند برای میهن خود از جان و دل تلاش کنند.
وی بیان داشت: برای ساختن ایران اسلامی به وجود ارزشمند دانشآموزان علاقمند به کسب علم و مهارت نیاز مبرم است. امید است فرزندان و دانشآموزان در سایه اقتدار و امنیت بتوانند در سال تحصیل جدید به کسب علم بپردازند و قلههای افتخارآفرین را یکی پس از دیگری فتح کنند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان با اشاره به موفقیتهای ارزشمند دانشآموزان و ورزشکاران در رقابتهای المپیادی و ورزشی، تأکید کرد: کشور ایران مملو از افتخارآفرینان است و در سال جاری شاهد فتح قلههای المپیادی و ورزشی بودیم.
آغاز سال تحصیلی فرصتی برای تلاش در صحنه علم و دانش است
فرماندار شهرستان اراک نیز در این مراسم گفت: آغاز سال تحصیلی و بهار علم و دانش فرصتی برای تلاش در صحنه علم و دانش است. امیدواریم دانشآموزان سال تحصیلی جدید را با نشاط و امید آغاز کنند و با انرژی و انگیزه به سمت موفقیت گام بردارند.
عبدالرضا حاجعلیبیگی افزود: خانوادهها با اعتماد به مسئولین حوزههای آموزشی، سرمایههای زندگی خود را به دست متولیان تربیت سپردهاند. از این رو، موظف هستیم که از این امانت به نحو شایستهای حفاظت کنیم و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
ورود 18 هزار و 269 دانشآموز به پایه اول ابتدایی در استان مرکزی
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: 18 هزار و 269 دانشآموز پایه اول ابتدایی در بیش از 2000 مدرسه این استان، سال تحصیلی جدید را در مهر ماه آغاز میکنند. از این تعداد 8833 نفر را دانشآموزان دختر و 9422 نفر را دانشآموزان پسر، در بر میگیرند و به کلاس اول میروند.
عبدالرضا پیرحسینلو به تفکیک دانشآموزان پایه اول ابتدایی در مناطق شهری و روستایی اشاره داشته و افزود: از تعداد 18 هزار و 269 دانشآموز پایه اول ابتدایی، 14 هزار و 993 دانشآموز در مناطق شهری 3276 دانشآموز در مناطق روستایی، ابتدای مهر ماه سال جاری وارد مدرسه و فضای تعلیم و تربیت میشوند.
وی ادامه داد: نخستین روز از آغاز سال تحصیلی هم برای دانشآموزان و هم برای خانوادها روز بسیار مهمی است و همه انسانها خاطرات روز اول دبستان را به یاد دارند. خانواده یکی از اصلیترین ارکان نظام تعلیم و تربیت است و انتظار میرود تا خانوادهها در بهبود فرایند تعلیم و تربیت در کنار آموزش و پرورش باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی از کمک خیران در ساخت مدارس قدردانی کرده و اظهار داشت: لازم است از خیران و نیکوکاران مدرسهساز یاد شود که در فرایند مدرسهسازی همواره کوشا هستند. امید است از نسل افراد خیرخواه، افرادی نیکوکار جدید تربیت شود تا به نظام تربیت خدمت کنند.