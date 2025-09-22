به گزارش خبرنگار ایلنا، میترا تیموری در مراسم جشن شکوفه‌ها در مدرسه ابتدایی پروین در شهر اراک، افزود: با حمایت و هدایت مناسب، دختران این سرزمین نه تنها می‌توانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند، بلکه در عرصه‌های جهانی نیز می‌توانند افتخارآفرین باشند.

وی ادامه داد: فضای آموزشی کشور بستری کم‌نظیر برای پرورش دخترانی توانمند و افتخارآفرین فراهم کرده است. در تاریخ ایران سرافراز، همواره دخترانی بودند که موفق بوده‌اند و اکنون این فرصت برای موفقیت جامعه دختران و زنان ایرانی فراهم است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان اظهار داشت: نقش والدین به ویژه مادران در تربیت دختران و زنان آینده بسیار حایز اهمیت است. اکنون در زمانه‌ای هستیم که فضا برای موفقیت جامعه زنان و دختران فراهم است و باید از این فضا نهایت استفاده صورت گیرد.

تیموری با تأکید بر نقش کلیدی مادران در تربیت دختران، تصریح کرد: مادران کشور ایران باید دختران را با اعتماد به نفس بالا و به صورت مستقل تربیت کرده و به گونه‌ای عمل کنند که حس میهن‌پرستی در آنان تقویت شود، تا بتوانند برای میهن خود از جان و دل تلاش کنند.

وی بیان داشت: برای ساختن ایران اسلامی به وجود ارزشمند دانش‌آموزان علاقمند به کسب علم و مهارت نیاز مبرم است. امید است فرزندان و دانش‌آموزان در سایه اقتدار و امنیت بتوانند در سال تحصیل جدید به کسب علم بپردازند و قله‌های افتخارآفرین را یکی پس از دیگری فتح کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان با اشاره به موفقیت‌های ارزشمند دانش‌آموزان و ورزشکاران در رقابت‌های المپیادی و ورزشی، تأکید کرد: کشور ایران مملو از افتخارآفرینان است و در سال جاری شاهد فتح قله‌های المپیادی و ورزشی بودیم.

آغاز سال تحصیلی فرصتی برای تلاش در صحنه علم و دانش است

فرماندار شهرستان اراک نیز در این مراسم گفت: آغاز سال تحصیلی و بهار علم و دانش فرصتی برای تلاش در صحنه علم و دانش است. امیدواریم دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را با نشاط و امید آغاز کنند و با انرژی و انگیزه به سمت موفقیت گام بردارند.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: خانواده‌ها با اعتماد به مسئولین حوزه‌های آموزشی، سرمایه‌های زندگی خود را به دست متولیان تربیت سپرده‌اند. از این رو، موظف هستیم که از این امانت به نحو شایسته‌ای حفاظت کنیم و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم.

ورود 18 هزار و 269 دانش‌آموز به پایه اول ابتدایی در استان مرکزی

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: 18 هزار و 269 دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در بیش از 2000 مدرسه این استان، سال تحصیلی جدید را در مهر ماه آغاز می‌کنند. از این تعداد 8833 نفر را دانش‌آموزان دختر و 9422 نفر را دانش‌آموزان پسر، در بر می‌گیرند و به کلاس اول می‌روند.

عبدالرضا پیرحسینلو به تفکیک دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در مناطق شهری و روستایی اشاره داشته و افزود: از تعداد 18 هزار و 269 دانش‌آموز پایه اول ابتدایی، 14 هزار و 993 دانش‌آموز در مناطق شهری 3276 دانش‌آموز در مناطق روستایی، ابتدای مهر ماه سال جاری وارد مدرسه و فضای تعلیم و تربیت می‌شوند.

وی ادامه داد: نخستین روز از آغاز سال تحصیلی هم برای دانش‌آموزان و هم برای خانوادها روز بسیار مهمی است و همه انسان‌ها خاطرات روز اول دبستان را به یاد دارند. خانواده یکی از اصلی‌ترین ارکان نظام تعلیم و تربیت است و انتظار می‌رود تا خانواده‌ها در بهبود فرایند تعلیم و تربیت در کنار آموزش و پرورش باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی از کمک خیران در ساخت مدارس قدردانی کرده و اظهار داشت: لازم است از خیران و نیکوکاران مدرسه‌ساز یاد شود که در فرایند مدرسه‌سازی همواره کوشا هستند. امید است از نسل افراد خیرخواه، افرادی نیکوکار جدید تربیت شود تا به نظام تربیت خدمت کنند.

