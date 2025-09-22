تحقق جوانگرایی در سازمان همیاری؛
سادات شجاعی معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری های فارس شد
در راستای سیاستهای کلان استاندار فارس در حوزه جوانگرایی و شایستهگزینی، ابراهیم صبوری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس طی حکمی سید مهدی ساداتشجاعی را به سمَت معاون فنی و عمرانی سازمان منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، ساداتشجاعی از جوانان توانمند دهه شصتی است که تحصیلات خود را در رشته معماری به پایان رسانده و سابقهای قابل توجه در حوزه مدیریت شهری دارد.
او پیشتر در جایگاههای مختلفی همچون معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقه یک شیراز، قائممقام شهردار منطقه یک شیراز ایفای نقش کرده و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و عضو کمیته هماندیشی جوانان شهرداری شیراز بوده است.
انتصاب ساداتشجاعی در سازمان همیاری شهرداریهای فارس را میتوان ادامه روند اعتماد به جوانانِ خوشفکر و مسئولیتپذیر دانست؛ روندی که با هدایت استاندار فارس در حال نهادینه شدن است و میتواند چشماندازی نو برای توسعه عمرانی و ارتقای کارآمدی مدیریت در فارس رقم بزند.