خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحقق جوانگرایی در سازمان همیاری؛

سادات شجاعی معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری های فارس شد

سادات شجاعی معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری های فارس شد
کد خبر : 1689755
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای سیاست‌های کلان استاندار فارس در حوزه جوانگرایی و شایسته‌گزینی، ابراهیم صبوری، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان فارس طی حکمی سید مهدی سادات‌شجاعی را به سمَت معاون فنی و عمرانی سازمان منصوب کرد.

به گزارش ایلنا،  سادات‌شجاعی از جوانان توانمند دهه شصتی است که تحصیلات خود را در رشته معماری به پایان رسانده و سابقه‌ای قابل توجه در حوزه مدیریت شهری دارد.

او پیشتر در جایگاه‌های مختلفی همچون معاون اجرایی و خدمات شهری شهرداری منطقه یک شیراز، قائم‌مقام شهردار منطقه یک شیراز ایفای نقش کرده و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس و عضو کمیته هم‌اندیشی جوانان شهرداری شیراز بوده است. 

سادات شجاعی معاون فنی و عمرانی سازمان همیاری شهرداری های فارس شد

انتصاب سادات‌شجاعی در سازمان همیاری‌ شهرداری‌های فارس را می‌توان ادامه روند اعتماد به جوانانِ خوش‌فکر و مسئولیت‌پذیر دانست؛ روندی که با هدایت استاندار فارس در حال نهادینه شدن است و می‌تواند چشم‌اندازی نو برای توسعه عمرانی و ارتقای کارآمدی مدیریت در فارس رقم بزند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی