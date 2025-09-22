رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین:
تقویت ساختار پاسگاه و کلانتریها در دستور کار قرار گیرد
رئیس عقیدتی-سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: با توجه به تغییر مدیریت در حوزه فرماندهی جدید قزوین، تقویت ساختار پاسگاه و کلانتریها به منظور ارایه خدمات پلیس با سرعت و کیفیت بالا بایستی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجتالاسلام فتحالله جباری ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین مهمترین اولویت فرمانده جدید انتظامی شهرستان قزوین را ساماندهی پاسگاهها و کلانتریها دانست و گفت: تقویت هر چه بیشتر این حوزهها در نهایت منجر به ارایه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد شد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به سوابق ارزنده فرمانده جدید انتظامی قزوین، تاکید کرد: امروز یکی از فرماندهان انتظامی موفق استان که عملکرد مطلوبی نیز در سایر استانها از جمله سیستان و بلوچستان داشته، وارد عرصه خدمت در شهرستان قزوین شده است.
حجتالاسلام جباری در ادامه به همزمانی تغییر مدیریتی در حوزه مدیریت انتظامی قزوین با آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه در ابتدای آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و حوزههای علمیه هستیم، همیشه در چنین روزهایی از سال و در ساعات اولیه روز حضور نیروهای انتظامی در سطح شهر بستر آرامش و امنیت بیشتر را برای شهروندان، خانوادهها و به خصوص دانشآموزان فراهم میکنند.
وی ضمن قدردانی از تلاش فرماندهان پیشین انتظامی شهرستان قزوین، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مدیریت جدید انتظامی قزوین با اتکا به تجربه و همدلی، ارتقای امنیت اجتماعی و احساس آرامش در میان مردم را بیش از پیش تقویت بخشد.