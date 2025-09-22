به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام فتح‌الله جباری ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین مهمترین اولویت فرمانده جدید انتظامی شهرستان قزوین را ساماندهی پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها دانست و گفت: تقویت هر چه بیشتر این حوزه‌ها در نهایت منجر به ارایه خدمات مطلوب به شهروندان خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به تغییر مدیریت در حوزه فرماندهی جدید قزوین، تقویت در ساختار پاسگاه و کلانتری‌ها به منظور ارایه خدمات پلیس با سرعت و کیفیت بالا بایستی در دستور کار قرار گیرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به سوابق ارزنده فرمانده جدید انتظامی قزوین، تاکید کرد: امروز یکی از فرماندهان انتظامی موفق استان که عملکرد مطلوبی نیز در سایر استان‌ها از جمله سیستان و بلوچستان داشته، وارد عرصه خدمت در شهرستان قزوین شده است.

حجت‌الاسلام جباری در ادامه به همزمانی تغییر مدیریتی در حوزه مدیریت انتظامی قزوین با آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و یادآور شد: خوشبختانه در ابتدای آغاز سال تحصیلی جدید مدارس و حوزه‌های علمیه هستیم، همیشه در چنین روزهایی از سال و در ساعات اولیه روز حضور نیروهای انتظامی در سطح شهر بستر آرامش و امنیت بیشتر را برای شهروندان، خانواده‌ها و به خصوص دانش‌آموزان فراهم می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌ فرماندهان پیشین انتظامی شهرستان قزوین، ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مدیریت جدید انتظامی قزوین با اتکا به تجربه و همدلی، ارتقای امنیت اجتماعی و احساس آرامش در میان مردم را بیش از پیش تقویت بخشد.

