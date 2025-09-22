خبرگزاری کار ایران
کشف بیش از ۱۷ کیلو گرم مواد مخدر در صومعه‌سرا

فرمانده انتظامی صومعه‌سرا گفت: در اجرای طرح مدارس و پاکسازی اطراف مراکز آموزشی در این شهرستان بیش از ۱۷ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ۲ قاچاقچی مواد مخدر و ۱۳ خرده فروش دستگیر شد.

به گزارش ایلنا از صومعه سرا،سرهنگ جعفر عدلی مژده‌ی ظهر دوشنبه در گفتگو یا رسانه‌ها با بیان اینکه تأمین و ارتقای امنیت همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فرماندهی انتظامی است، اظهار کرد: برخورد با فروشندگان مواد مخدر اولویت اصلی پلیس می‌باشد و اجرای طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده محیط را برای مجرمان ناامن کرده و اثرات مطلوبی در کاهش ارتکاب به جرم دارد.

وی در ادامه افزود: به منظور مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی و افزایش احساس امنیت عمومی و رفاه حال شهروندان، طرح آرامش در شهر و ارتقا امنیت اجتماعی با محوریت پاکسازی اطراف مدارس و مراکز آموزشی در شهرستان صومعه‌سرا اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا با اشاره به دستگیری ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر ۱۳ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و ۱۱ نفر معتاد متجاهر در این طرح و تحویل آنها به مرجع قضائی گفت: از این افراد، ۵۶ گرم تریاک، ۲۹ گرم هروئین و شیشه و ۱۷ کیلو ۶۸۶ گرم سایر مواد مخدر جمعاً ۱۷ کیلو ۷۷۱ گرم مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ عدلی مژده‌ی مهمترین هدف اجرای اینگونه طرح‌ها را افزایش نظم و آرامش و جلب رضایتمندی مردم عنوان کرد و افزود: اولویت اصلی پلیس مبارزه با اعتیاد می‌باشد که با عزم جدی و راسخ به طور مستمر در جهت ارتقا امنیت اجتماعی تلاش می‌کند.

