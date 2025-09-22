رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در لاهیجان
فرمانده انتظامی لاهیجان از رفع تصرف ۱۰۵۰ متر مربع از اراضی ملی به ارزش ۶۳ میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از لاهیجان، سرهنگ شریف رحیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانهها حفاظت از منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگان یک وظیفه همگانی است اظهار کرد: پلیس با سودجویانی که به منابع طبیعی و ملی دست درازی کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای اطراف شهرستان لاهیجان و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل اعلامی اعزام شدند.
فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: در بازدید از منطقه مورد نظر مشخص شد فردی ۱۰۵۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به واسطه دیوار کشی، محصور کردهاند.