رفع تصرف اراضی ملی به ارزش ۶۳ میلیارد ریال در لاهیجان

به گزارش ایلنا از لاهیجان، سرهنگ شریف رحیمی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها حفاظت از منابع طبیعی و حفظ آن برای آیندگان یک وظیفه همگانی است اظهار کرد: پلیس با سودجویانی که به منابع طبیعی و ملی دست درازی کنند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه به دریافت خبری در خصوص تصرف اراضی ملی توسط فردی سودجو در یکی از روستاهای اطراف شهرستان لاهیجان و آغاز تحقیقات پلیس در این زمینه خبر داد و گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان ضمن هماهنگی قضائی به همراه کارشناسان اداره منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به محل اعلامی اعزام شدند.

فرمانده انتظامی لاهیجان تصریح کرد: در بازدید از منطقه مورد نظر مشخص شد فردی ۱۰۵۰ متر مربع از اراضی ملی را به تصرف خود درآورده و به صورت غیرقانونی آن را به واسطه دیوار کشی، محصور کرده‌اند.

