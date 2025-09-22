سرهنگ حاتم ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آمار تصادفات در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ افزود: تصادفات منجر به فوت و جرح در استان ۲ درصد کاهش یافته، اما تصادفات خسارتی با رشد ۱۳ درصدی مواجه بوده و در مجموع، تعداد کل تصادفات ۸ درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: این آمار نشان می‌دهد که استان نیازمند اقدامات فرهنگی و انتظامی بیشتری در حوزه مدیریت ترافیک و ارتقای فرهنگ رانندگی است.

رئیس پلیس راهور آذربایجان‌غربی همچنین، از افزایش ترافیک، ناهنجاری‌های رانندگی و روند صعودی تصادفات در ارومیه خبر داد و گفت: ارومیه پس از تهران، بیشترین تعداد خودرو نسبت به جمعیت را دارد که این موضوع، چالش‌های جدی ترافیکی برای شهر ایجاد کرده است.

ابراهیمی در ادامه با اشاره به قوانین مربوط به تصادفات جزئی گفت: تصادفاتی که خسارت آن‌ها زیر ۵۳ میلیون تومان است، نیاز به حضور پلیس ندارند، مگر در شرایط خاص مانند اختلاف طرفین یا نیاز به تشخیص دقیق صحنه باشد.

رئیس پلیس راهور استان همچنین از آماده‌باش کامل نیروهای راهور برای بازگشایی مدارس خبر داد و اظهار داشت: با توجه به آغاز سال تحصیلی، تمهیدات لازم برای کنترل ترافیک در اطراف مدارس، خطوط عبور عابر پیاده و برخورد با تخلفات پرتکرار در دستور کار قرار گرفته است.

وی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای کاهش تصادفات و بهبود نظم ترافیکی تأکید کرد و افزود: ارتقای فرهنگ ترافیکی بدون مشارکت مردم، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها ممکن نیست.

