کشف بیش از ۱۲۰ کیلوگرم تریاک در اندیمشک

به گزارش ایلنا از خوزستان، سردار سید محمود میرفیضی امروز دوشنبه در تشریح این خبر افزود: خبری مبنی بر قصد یک سوداگر مرگ برای انتقال مواد مخدر به خوزستان دریافت شد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر اندیمشک قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خوزستان و اندیمشک در اقدامی مشترک موفق به شناسایی و توقف خودروی وانت مزدای متهم مورد نظر در ورودی شهرستان اندیمشک شدند.

سردار میرفیضی گفت: ماموران پلیس در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار ۱۲۰ کیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طور ماهرانه‌ای در خودرو جاسازی شده بود را کشف و اقدام به دستگیری این قاچاقچی مواد مخدر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان افزود: این سوداگر مرگ پس از تشکیل پرونده به منظور انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

انتهای پیام/