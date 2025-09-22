خبرگزاری کار ایران
مدیر کل تعزیرات آذربایجان غربی:

لبه تیز گرانی در قطب تولید مرغ / افزایش بی‌ضابطه قیمت در استان منطقی نیست

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ در بازار استان گفت: با وجود اینکه آذربایجان‌غربی یکی از قطب‌های تولید مرغ کشور است، اما در میان سه استان دارای بیشترین قیمت مرغ گرم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین نجف‌زاده در جلسه تنظیم بازار استان اظهار کرد: تعارض آشکاری بین قیمت‌های استانی و نرخ مصوب کشوری مرغ وجود دارد و این موضوع بازار استان را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: این‌که تولید در استان به میزان کافی وجود دارد، اما قیمت مرغ همچنان بالا و نامتعارف است، جای سؤال دارد و نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.

نجف‌زاده همچنین با اشاره به وضعیت مشابه در بازار برنج، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به‌صورت شفاف نتایج بازرسی‌های خود را ارائه دهند تا مشخص شود مشکل از کجاست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تأکید کرد: طبق مصوبات کشوری، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

