به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین نجف‌زاده در جلسه تنظیم بازار استان اظهار کرد: تعارض آشکاری بین قیمت‌های استانی و نرخ مصوب کشوری مرغ وجود دارد و این موضوع بازار استان را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: این‌که تولید در استان به میزان کافی وجود دارد، اما قیمت مرغ همچنان بالا و نامتعارف است، جای سؤال دارد و نیازمند آسیب‌شناسی دقیق است.

نجف‌زاده همچنین با اشاره به وضعیت مشابه در بازار برنج، تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی باید به‌صورت شفاف نتایج بازرسی‌های خود را ارائه دهند تا مشخص شود مشکل از کجاست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تأکید کرد: طبق مصوبات کشوری، هیچ‌گونه مجوزی برای افزایش قیمت بالاتر از نرخ مصوب وجود ندارد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

