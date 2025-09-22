کارشناس رسمی متخلف توسط مأمورین حفاظت و اطلاعات دادگستری مازندران دستگیر شد
رئیسکل دادگستری مازندران گفت: کارشناس رسمی متخلف، توسط مأمورین حفاظتواطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و به زندان معرفی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی اظهار داشت: حسب وصول گزارشی مبنی بر بروز تخلفات متعدد از سوی یکی از کارشناسان رسمی دادگستری، موضوع در دستور کار حفاظتواطلاعات دادگستری مازندران قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری مازندران ادامه داد: در تحقیقات اولیه مشخص شد که این کارشناس رسمی با وعده ارائه نظر کارشناسی به سود افراد، نسبت به مطالبه وجوه نامشروع از مردم اقدام کرده است.
پوریانی افزود: با توجه به وجود مدارک و مستندات لازم، مشارالیه از سوی مأمورین حفاظتواطلاعات دادگستری مازندران دستگیر و از وی مقادیری دلار اخذشده از یکی از طرفین پرونده کشف و ضبط شد.
رئیسکل دادگستری مازندران افزود: برای نامبرده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر پرونده قضایی تشکیلشده و تحقیقات تکمیلی برای کشف زوایای دیگر پرونده و شناسایی مرتبطان احتمالی در حال انجام است.
پوریانی بابیان اینکه متهم با صدور قرار متناسب به زندان معرفیشده است، تأکید کرد: برخورد دستگاه قضایی استان مازندران با هرگونه مخلفه فساد، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.