رییس کل دادگستری آذربایجان غربی؛
اشتغالزایی پایدار با توسعه شهرکهای صنعتی در استان/ حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری
رئیسکل دادگستری آذربایجانغربی با تأکید بر نقش توسعه شهرکهای صنعتی در ایجاد اشتغال پایدار گفت: رفع موانع حقوقی و زیرساختی واحدهای تولیدی میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و تحقق جهش تولید در استان منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر عتباتی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و تقویت زیرساختهای صنعتی، راهکاری کلیدی برای ارتقای شاخصهای اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار است.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابلتوجه آذربایجانغربی در بخشهای کشاورزی، صنایع تبدیلی و موقعیت مرزی افزود: تثبیت مالکیت واحدهای صنعتی، صدور اسناد تکبرگی و کاهش بروکراسیهای اداری، امنیت سرمایهگذاری را افزایش داده و بستر اشتغالزایی را فراهم میسازد.
رئیسکل دادگستری استان یکی از چالشهای اصلی در مسیر تولید را مشکلات زیرساختی و دسترسی به شهرکهای صنعتی دانست و تصریح کرد: توسعه راههای مواصلاتی، علاوه بر تسهیل حملونقل کالا، موجب کاهش هزینههای تولید و رونق صادرات خواهد شد.
عتباتی همچنین با تأکید بر لزوم برخورد با سوءاستفادهکنندگان از زمینهای صنعتی گفت: تعیین تکلیف زمینهای راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واقعی، ضمن جلوگیری از هدررفت منابع، به افزایش اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی منجر میشود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت برگزاری تورهای صنعتی برای مسئولان قضایی، خاطرنشان کرد: این بازدیدها باعث میشود تصمیمگیریهای قضایی در حوزه تولید، متناسب با واقعیتهای میدانی و نیازهای صنعتی انجام شود.