به گزارش ایلنا از همدان، حمزه امرایی روز دوشنبه همزمان با آغاز چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی استان افزود: جنگ ۱۲ روزه ، شکاف های اجتماعی ایجاد شده در کشورمان را ترمیم کرد و انسجام و وحدت که در جنگ ۱۲ روزه شکل گرفت یک میراث و سرمایه اجتماعی بزرگ برای کشور ایجاد کرد، اتحاد و همدلی که همه سلایق در شکل گیری آن سهیم هستند.

وی با بیان اینکه انسجام و وحدت در هر دو دوره جنگ هشت ساله و ۱۲ روزه مشهود بود، اضافه کرد: هدف غایی جنگ فروپاشی اجتماعی و سیاسی کشور بود اما با درایت رهبری و جانفشانی نیروهای مسلح، پیروز این جنگ مردم ایران بودند که توطئه شوم فروپاشی کشورمان را نقش بر آب کردند.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان بیان کرد: احزاب و تشکل های سیاسی همدان در جریان جنگ ۱۲ روزه دنبال کمک و یاری رسانی بودند و در این باره حتی بیش از ۲۰ بیانیه صادر کردند.

امرایی گفت: دفاع مقدس دارای یک وجه نمادین شامل برگزاری مراسم، برنامه ها و رزمایش است و وجه دیگر آن الهام بخش و امنیت سازی این مناسبت ها است که یک میراث معنوی ماندگار برای نسل های مختلف به ویژه قشر جوان است.

وی بیان کرد: اقشار مختلف باید بدانند که در هشت سال دفاع مقدس بر این کشور چه گذشت چرا که جنگ تحمیلی مقطع خاصی در تاریخ سیاسی کشورمان است.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان اظهارکرد: اگر مرزهای سیاسی و سرزمینی مبنای هویت سیاسی، اجتماعی و دفاعی قرار دهیم از جنگ چالدران یعنی پنج قرن پیش تاکنون در ۳۵ مرحله تجاوز به کشورمان بخش هایی از ایران جدا شده اما در دوره دفاع مقدس با وجود تهاجم دشمن مرزهای سیاسی و سرزمینی تغییر نکرد.

امرایی اظهار کرد: مردم همانند دفاع مقدس در جنگ ۱۲ روزه پای کار و رهبری فرزانه انقلاب نیز هدایتگری جنگ را عهده دار بودند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان نیز گفت: همه ساله در ۳۱ شهریور به عنوان اولین روز هفته دفاع مقدس مراسم رژه نیروهای مسلح برگزار می شد اما امسال به علت تهدید ها از تجمعات خودداری شد تا میزان آمادگی برای دفاع از مرزهای کشور افزایش یابد.

سردار مظاهر مجیدی به تحلیل نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخت و یادآوری کرد: امام علی(ع) می فرماید نیروهای مسلح به فرمان خداوند دژهای مستحکم و استوار رعیت و زینت والیان هستند، که نیروهای مسلح این نگاه در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه به زیبایی این زینت را آفریدند.

وی اضافه کرد: قوام نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی باعث پایداری دین می شود و این رسالت بزرگی بر دوش نیروهای مسلح است و در جنگ ۱۲ روزه حضور موثر نیروهای مسلح مشهود و دلگرم کننده برای مردم بود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اظهار کرد: مولفه های قدرت در کشورهای مختلف تعاریف متفاوت دارد اما در ایران اولین مولفه مکتب بزرگ اسلام است چرا که تکالیف این مکتب برگرفته از عاشورای حسینی است و ما در این مکتب رشد کردیم.

سردار مجیدی اضافه کرد: مولفه دوم وجود رهبری شجاع، حکیم و فرزانه است که در کره خاکی به جسارت و شجاعت ایشان نمی یابیم و این شخصیت فرهیخته در بزنگاه ها حکیمانه هدایتگر هستند.

وی بیان کرد: راهبرد دشمن در جنگ ۱۲ روزه، گرفتن متفکران نظامی ها و اندیشمندان بود بنابراین به سمت ترور آنها رفت اما رهبری انقلاب در حین جنگ و تقدیم شهدا این خلا را در کمتر از ۶ ساعت رفع کرده و جایگزین فرماندهان را معرفی کرد و نگذاشت کوچکترین توقف در عملیات ها ایجاد شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان ادامه داد: سومین مولفه قدرت "مردم" هستند چرا که دشمن با حذف فرماندهان و اندیشمندان درصدد به میدان آوردن مردم برای اغتشاش و ناآرامی بود اما مردم با تاسی از رهبر انقلاب خلاف دشمن حرکت کرده و کنار نیروهای مسلح ایستادند.

سردار مجیدی یادآوری کرد: بسیاری از نیروهای مردمی در جنگ ۱۲ روزه با سپاه تماس برقرار کرده و اعلام آمادگی برای حضور می کردند که در این راستا و با الگو برداری از دفاع مقدس هشت ساله ۲ تیپ از نیروهای مردمی سازماندهی شد.

