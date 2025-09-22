دستگیری عامل اخاذی و انتشار عکس و فیلم های شخصی شهروندان در فضای مجازی توسط پلیس پلدختر

به گزارش ایلنا، سرهنگ شاپورگراوند امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از آنان در شبکه‌های اجتماعی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فردی سابقه‌دار در فضای مجازی با همکاری یک نفر اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از عموم شهروندان به این صورت که گوشی‌های موبایل شکات را هک و عکس و فیلم‌های خصوصی آنان را دریافت و با تهدید آنان که در فضای مجازی اقدام به بارگذاری آن‌ها می‌نماید.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: کلاهبردار از شهروندان درخواست پرداخت مبلغ ۲ تا ۳ میلیارد ریال وجه نقد کرده است تا عکس و فیلم‌های شخصی را در فضای مجازی انتشار ندهد، فردسودجوء به اتهام کلاهبرداری درچند استان کشور تحت تعقیب پلیس فتا بوده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلدختر با بررسی‌های اولیه و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ گراوند با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شده است، گفت: در تمام مواردی که کاربران فضای مجازی دچار آسیب شده و در تله افراد کلاهبردار گرفتار می‌شوند، عدم توجه به توصیه‌های پلیس کاملا" مشهود است.

