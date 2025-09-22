خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول انتظامی خبر داد؛

دستگیری عامل اخاذی و انتشار عکس و فیلم های شخصی شهروندان در فضای مجازی توسط پلیس پلدختر

دستگیری عامل اخاذی و انتشار عکس و فیلم های شخصی شهروندان در فضای مجازی توسط پلیس پلدختر
کد خبر : 1689680
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر گفت: با هوشیاری ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان، فردی که در فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از چند شهروند کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ شاپورگراوند امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح این خبر بیان داشت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان مبنی بر  کلاهبرداری از آنان در شبکه‌های اجتماعی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران  پلیس اطلاعات و امنیت عمومی  این شهرستان  قرار گرفت. 

وی افزود: پس از تحقیقات صورت گرفته مشخص شد فردی سابقه‌دار در فضای مجازی با همکاری یک نفر اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از عموم شهروندان به این صورت که گوشی‌های موبایل شکات را هک و عکس و فیلم‌های خصوصی آنان را دریافت و با تهدید آنان که در فضای مجازی اقدام به بارگذاری آن‌ها می‌نماید. 

 فرمانده انتظامی پلدختر گفت: کلاهبردار از شهروندان درخواست پرداخت مبلغ ۲ تا ۳ میلیارد ریال وجه نقد کرده است تا عکس و فیلم‌های شخصی را در فضای مجازی انتشار ندهد، فردسودجوء به اتهام کلاهبرداری درچند استان کشور تحت تعقیب پلیس فتا بوده است. 

این مقام انتظامی اظهار داشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلدختر با بررسی‌های اولیه و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند متهم را شناسایی و در یک عملیات ضربتی با هماهنگی قضائی وی را در مخفیگاهش دستگیر کنند. 

سرهنگ گراوند با اشاره به اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شده است، گفت: در تمام مواردی که کاربران فضای مجازی دچار آسیب شده و در تله افراد کلاهبردار گرفتار می‌شوند، عدم توجه به توصیه‌های پلیس کاملا" مشهود است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی