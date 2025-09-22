مدیرکل بهزیستی استان همدان :
بازگشت ۲۷۹ بهبودیافته از اعتیاد به آغوش خانواده
مدیرکل بهزیستی استان همدان گفت: برای ۴۹۰ بهبودیافته از اعتیاد، پرونده تشکیل شده و ۲۷۹ نفر از این تعداد به آغوش خانواده بازگشتهاند.
به گزارش ایلنا از همدان، فریدالدین حجتالاسلامی در شورای مواد مخدر استان همدان از پیشرفت ۲۴ درصدی در روند توانمندسازی و بازگشت به زندگی بهبودیافتگان اعتیاد خبر داد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون پرونده برای ۴۹۰ نفر تشکیل شده است، افزود: این آمار که با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگرداندن افراد به آغوش خانواده و جامعه صورت میگیرد، شامل ارائه خدمات مختلفی از جمله اشتغال، درمان، خدمات حمایتی و قضایی است.
مدیرکل بهزیستی استان همدان ادامه داد: در این راستا، برای ۷۸ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است، ۸۶ نفر موفق به دریافت وام شدهاند، ۲۷۹ نفر به آغوش خانواده بازگشتهاند، ۸۵ نفر تحت درمان قرار گرفتهاند، ۴۶ نفر از خدمات رایگان قضایی و حقوقی بهرهمند شدهاند و ۴۳ نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
وی این اقدامات با همکاری و حمایت دستگاههای مختلف از جمله دادگستری، اداره کار و فنی و حرفهای و بیمهها صورت گرفته است، عنوان کرد: با توجه به جلسات برگزار شده با استاندار و مسئولان دستگاههای مرتبط، پیگیری مستمر وضعیت بهبودیافتگان مورد تأکید ما است.
مدیرکل بهزیستی استان همدان عنوان کرد: از تعداد ۴۹۰ نفر، متاسفانه ۱۱۸ نفر پس از درمان دوباره به اعتیاد، گرفتار شدند.
حجتالاسلامی با اشاره به اینکه باید حلقه مفقوده را پیدا کنیم و تا بازگشت کامل فرد به زندگی عادی، پیگیر باشیم، گفت: این پیگیریها شامل بازدید از محل کار، مشاوره روانشناسی، ارجاع به گروههای همیار و کمپهای ترک اعتیاد، و همچنین رفع مشکلات شغلی و خانوادگی افراد است.