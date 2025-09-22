قیمت طلا، سکه و ارز در بازار دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
بهگزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۰۲ میلیون تومان
تمام سکه طرح قدیم ۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۳ میلیون تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان و هر دلار ۱۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۴ هزار و ۹۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.