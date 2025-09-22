مشاور استاندار فارس:
شیراز اکسپو پلی میان ایده، محصول و تجاریسازی برای جوانان فارس است
مشاور استاندار فارس در امور جوانان با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای نمایشگاه «شیراز اکسپو» گفت: این رویداد بینالمللی میتواند سکوی پرتابی برای معرفی ظرفیتهای جوانان صنعتگر و نوآور استان فارس باشد و نقش مهمی در پیوند ایده، محصول و فرآیند تجاریسازی ایفا کند.
به گزارش ایلنا، سید سبحان تقوی در نشست کارگروه جوانان «شیراز اکسپو» اظهارکرد: رویداد «شیراز اکسپو» را باید فرصتی راهبردی برای استان دانست؛ زیرا میتواند ضمن معرفی توانمندیهای بومی، مسیر ورود جوانان به بازارهای ملی و بینالمللی را هموار سازد.
وی با اشاره به اهمیت نگاه آیندهمحور در این عرصه افزود: امروز جوانان فارس دارای ایدهها و محصولات خلاقانهای هستند که اگر به مرحله تجاریسازی برسند، میتوانند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، ارزشآفرینی قابل توجهی در اقتصاد استان داشته باشند.
مشاور استاندار فارس در امور جوانان بیان کرد: آنچه در غرفه جوانان «شیراز اکسپو» مدنظر داریم، صرفا یک حضور نمادین نیست، بلکه هدف این است که ویترینی جامع و اثرگذار از ظرفیتهای علمی، صنعتی، فناورانه و فرهنگی جوانان فارس ارائه شود که در این راستا و با همفکری برخی از جوانان استان، حمایت از استارتاپها، کارآفرینان و فعالان حوزههای نوین صنعتی و فناورانه در اولویت قرار گرفته است.
تقوی با تشریح برنامههای پیشبینیشده برای کارگروه جوانان در این نمایشگاه گفت: برای حضور جوانان فارس در این نمایشگاه برنامههایی از جمله برگزاری نشستهای تخصصی ایدهپردازی و نوآوری با حضور جوانان نخبه و کارشناسان حوزه کسبوکار؛ نمایشگاه اختصاصی استارتاپها و کسبوکارهای نوین برای معرفی محصولات فناورانه و خلاقانه؛ کارگاههای آموزشی و انتقال تجربه در حوزههای تجاریسازی، بازاریابی و جذب سرمایه؛ ایجاد فرصت تعامل و شبکهسازی میان جوانان خلاق فارس با سرمایهگذاران، کارآفرینان ملی و نمایندگان بخش خصوصی، ارائه دستاوردهای منتخب جوانان در حوزههای علمی، فرهنگی و صنعتی به عنوان نمونههای موفق ارزشآفرینی پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر نقشآفرینی جوانان در توسعه فارس اضافه کرد : همافزایی بین دستگاههای اجرایی، دانشگاهها، نهادهای مدنی و بخش خصوصی، شرط اصلی موفقیت غرفه جوانان در «شیراز اکسپو» است و امیدواریم با مشارکت فعال جوانان، این بخش به یکی از شاخصترین بخشهای نمایشگاه تبدیل شود.
مشاور استاندار فارس خاطرنشان کرد: همه ما به دنبال تحقق یک رویداد بزرگ و تاثیرگذار در استان هستیم و باور داریم که نمایشگاه اکسپو فرصتی تاریخی برای نشان دادن توانمندیهای جوانان فارس به کشور و حتی منطقه خواهد بود.
به گفته وی، قرار است در نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» جوانان استان حضور منسجم و مستمری در قالب غرفه جوانان فارس به نمایش بگذارند.