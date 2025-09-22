آزادسازی بخشی از مسیر حیاتی بزرگراه محور قره پیری

به گزارش ایلنا، جعفر زاهدی افزود: شرکت عمران شهر جدید صدرا، در ادامه پیگیری‌های مستمر خود و با تأکید استاندار فارس و همراهی معاونت امور عمرانی استانداری، شهرداری و شورای شهر شیراز، موفق به عقد توافق و آزادسازی بخشی از مسیر پروژه بزرگراه قره‌پیری شد.

وی ادامه داد: این بخش از مسیر که در محدوده حریم شهر شیراز واقع شده، با وجود اینکه طبق قانون تملک و پرداخت خسارات آن بر عهده شهرداری شیراز است، اما به دلیل تأکیدات استاندار و در راستای شتاب‌بخشی به این پروژه حیاتی، شرکت عمران صدرا با همکاری شهرداری شیراز، امور مربوط به شناسایی مالکین، اخذ استعلامات، کنترل مدارک ثبتی و کارشناسی اراضی را انجام داده است.

زاهدی گفت: پس از انجام این مقدمات و عقد توافق با مالکین، عملیات آزادسازی در حد فاصل کیلومتر ۲+۷۰۰ تا ۳+۰۰۰ با موفقیت به انجام رسید. این گام مهم، زمینه را برای ادامه مراحل ساخت این مسیر مهم ارتباطی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این پیشرفت مهم عنوان کرد: پیشبرد این پروژه نیازمند عزم جدی تمامی دستگاه‌های زیربط برای خدمت‌رسانی به مردم است. شرکت عمران صدرا با نظارت استانداری فارس و همراهی شهرداری شیراز، تمام توان خود را به کار بست تا با انجام کارشناسی و توافق با مالکین، مانع‌زدایی شود.

