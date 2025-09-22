خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت عمران صدرا خبرداد؛

آزادسازی بخشی از مسیر حیاتی بزرگراه محور قره پیری

آزادسازی بخشی از مسیر حیاتی بزرگراه محور قره پیری
کد خبر : 1689611
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت عمران صدرا از آزادسازی مسیر حیاتی بزرگراه محور قره پیری خبرداد.

به گزارش ایلنا، جعفر زاهدی افزود: شرکت عمران شهر جدید صدرا، در ادامه پیگیری‌های مستمر خود و با تأکید استاندار فارس و همراهی معاونت امور عمرانی استانداری، شهرداری و شورای شهر شیراز، موفق به عقد توافق و آزادسازی بخشی از مسیر پروژه بزرگراه قره‌پیری شد.

وی ادامه داد: این بخش از مسیر که در محدوده حریم شهر شیراز واقع شده، با وجود اینکه طبق قانون تملک و پرداخت خسارات آن بر عهده شهرداری شیراز است، اما به دلیل تأکیدات استاندار  و در راستای شتاب‌بخشی به  این پروژه حیاتی، شرکت عمران صدرا با همکاری شهرداری شیراز، امور مربوط به شناسایی مالکین، اخذ استعلامات، کنترل مدارک ثبتی و کارشناسی اراضی را انجام داده است.

زاهدی گفت: پس از انجام این مقدمات و عقد توافق با مالکین، عملیات آزادسازی در حد فاصل کیلومتر ۲+۷۰۰ تا ۳+۰۰۰ با موفقیت به انجام رسید. این گام مهم، زمینه را برای ادامه مراحل ساخت این مسیر مهم ارتباطی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به این پیشرفت مهم عنوان کرد: پیشبرد این پروژه نیازمند عزم جدی تمامی دستگاه‌های زیربط برای خدمت‌رسانی به مردم است. شرکت عمران صدرا با نظارت استانداری فارس و همراهی شهرداری شیراز، تمام توان خود را به کار بست تا با انجام کارشناسی و توافق با مالکین، مانع‌زدایی شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی