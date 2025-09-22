مدیرعامل شرکت عمران صدرا خبرداد؛
آزادسازی بخشی از مسیر حیاتی بزرگراه محور قره پیری
مدیرعامل شرکت عمران صدرا از آزادسازی مسیر حیاتی بزرگراه محور قره پیری خبرداد.
به گزارش ایلنا، جعفر زاهدی افزود: شرکت عمران شهر جدید صدرا، در ادامه پیگیریهای مستمر خود و با تأکید استاندار فارس و همراهی معاونت امور عمرانی استانداری، شهرداری و شورای شهر شیراز، موفق به عقد توافق و آزادسازی بخشی از مسیر پروژه بزرگراه قرهپیری شد.
وی ادامه داد: این بخش از مسیر که در محدوده حریم شهر شیراز واقع شده، با وجود اینکه طبق قانون تملک و پرداخت خسارات آن بر عهده شهرداری شیراز است، اما به دلیل تأکیدات استاندار و در راستای شتاببخشی به این پروژه حیاتی، شرکت عمران صدرا با همکاری شهرداری شیراز، امور مربوط به شناسایی مالکین، اخذ استعلامات، کنترل مدارک ثبتی و کارشناسی اراضی را انجام داده است.
زاهدی گفت: پس از انجام این مقدمات و عقد توافق با مالکین، عملیات آزادسازی در حد فاصل کیلومتر ۲+۷۰۰ تا ۳+۰۰۰ با موفقیت به انجام رسید. این گام مهم، زمینه را برای ادامه مراحل ساخت این مسیر مهم ارتباطی فراهم میکند.
وی با اشاره به این پیشرفت مهم عنوان کرد: پیشبرد این پروژه نیازمند عزم جدی تمامی دستگاههای زیربط برای خدمترسانی به مردم است. شرکت عمران صدرا با نظارت استانداری فارس و همراهی شهرداری شیراز، تمام توان خود را به کار بست تا با انجام کارشناسی و توافق با مالکین، مانعزدایی شود.