۱۶ شهر خوزستان درگیر آلودگی هوا/دود در آسمان ماهشهر و بندر امام با احتمال منشأ هورالعظیم عراق
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه و ۵ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص آلودگی هوا، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور در هویزه عدد ۱۹۶، شادگان ۱۸۰، لالی ۱۶۳، ماهشهر ۱۶۰، اهواز ۱۵۶، دزفول ۱۵۳، هندیجان ۱۵۲، شوشتر ۱۴۳، گتوند ۱۳۰، شوش ۱۲۷ و دشت آزادگان ۱۱۸ AQI را نشان میدهد که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروههای سنی است.
همچنین آبادان با ۱۳۵، اندیکا و بهبهان ۱۲۵، امیدیه ۱۱۵ و خرمشهر ۱۰۸ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
ورود دود به آسمان شهرهای ماهشهر و بندر امام با احتمال منشأ بخش عراقی هورالعظیم نیز برای شهروندان مشکلاتی را فراهم نموده است. این موضوع توسط اداره محیطزیست ماهشهر در حال بررسی است.
براساس دادههای این سامانه، شهرهای آغاجاری، ایذه، رامهرمز، ملاثانی وضعیت قابل قبول دارند و دهدز تنها شهر با وضعیت پاک استان خوزستان است.