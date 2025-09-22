خبرگزاری کار ایران
نائب رئیس شورای رشت؛

معاون عمرانی شهرداری رشت بازداشت نشده بود / پروژه‌های عمرانی یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند
کد خبر : 1689608
نایب رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست درباره معاون عمرانی {غفور شفیعی}شهرداری رشت، تأکید کرد: هیچ‌گونه بازداشت یا زندانی در این زمینه رخ نداده و این معاونت همچنان با قدرت در حال اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر است.

به گزارش ایلنا از رشت،  سید شمس شفیعی اظهار کرد: اخیراً یکی از رسانه‌های فاقد اعتبار(بی بته) برای جذب لایک و فالوور اقدام به نشر مطالب کذب درباره معاونت عمرانی شهرداری رشت کرده بود که شهردار در صحن علنی شورا توضیحات کامل و شفاف را ارائه داد. قضاوت نهایی را نیز به شهروندان آگاه و متمدن رشت می‌سپاریم.

وی با تشریح اصل ماجرا افزود: حدود ۶ ماه پیش آسفالت دو کوچه در رشت به دلیل کیفیت نامناسب تخریب شد و با شکایت برخی شهروندان پرونده‌ای تشکیل شد. قاضی محترم نیز سه بار از طریق سامانه ثنا اخطار داد اما معاون عمرانی متوجه این اخطاریه‌ها نشد و پس از اطلاع، همراه با شهردار در دادگاه حاضر شد. بنابراین هیچ بازداشتی در کار نبوده و موضوع صرفاً در چارچوب حقوقی پیگیری شد.

شفیعی ادامه داد: پس از این ماجرا، معاون عمرانی شهرداری پیمانکار مربوطه را احضار و ملزم کرد کل کوچه‌های آسیب‌دیده را مجدداً با مصالح جدید آسفالت کند. این اقدام بدون تحمیل حتی یک ریال هزینه به بیت‌المال انجام شد و خسارت‌ها به‌طور کامل جبران شد.

وی با تأکید بر اینکه عملکرد معاونت عمرانی باعث شده رشت به کارگاهی بزرگ از پروژه‌های عمرانی تبدیل شود، خاطرنشان کرد: افتتاح‌های پی‌درپی و فعالیت‌های شبانه‌روزی این مجموعه به مذاق برخی افراد خوش نیامده و تلاش می‌کنند شهردار و شورای ششم را تخریب کنند، اما ما مصمم به ادامه مسیر خدمت به شهروندان هستیم.

نایب رئیس شورای شهر رشت تصریح کرد: کسانی که با صرف هزینه‌های هنگفت به دنبال تخریب تیم پاکدست، متعهد و متخصص مدیریت شهری رشت هستند، قطعاً راه به جایی نخواهند برد.

انتهای پیام/
