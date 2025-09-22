خبرگزاری کار ایران
ورود نخستین گروه پلیکان‌های مهاجر به پارک ملی بوجاق

نخستین گروه از پلیکان‌های سفید برای زمستان‌گذرانی وارد پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، یعقوب رخش‌بهار سرپرست اداره پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق اعلام کرد: نخستین گروه از پلیکان‌های سفید طی روزهای اخیر وارد این پارک شده‌اند.

رخش‌بهار با اشاره به مشاهده این پرندگان توسط محیط‌بانان در حین گشت و کنترل پارک گفت: هر ساله صدها قطعه پلیکان خاکستری و سفید برای زمستان‌گذرانی به تالاب بوجاق مهاجرت می‌کنند و این گروه، نخستین مهاجران امسال هستند. پیش‌بینی می‌شود با کاهش دمای هوا در مناطق شمالی، تعداد پرندگان مهاجر در محدوده پارک به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی افزود: ورود پلیکان‌های سفید و دیگر گونه‌های مهاجر عبوری و زمستان گذران، جلوه‌ای خاص و چشم‌نواز به طبیعت پارک می‌بخشد و نشان‌دهنده پویایی این بوم سازگان ارزشمند با اهمیت حفاظتی بالا در منطقه است.

در ایران دو گونه پلیکان زیست می‌کنند: پلیکان سفید و پلیکان خاکستری، هر دو این گونه‌ها در تالاب‌های استان گیلان دیده می‌شوند و تالاب بین‌المللی و پارک ملی خشکی–دریایی بوجاق یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های زمستان‌گذرانی این گونه‌ها در استان به شمار می‌رود.

