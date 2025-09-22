خبرگزاری کار ایران
مسدود شدن راه روستایی سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر

مسدود شدن راه روستایی سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر
کد خبر : 1689596
مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: راه روستایی سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر تا فردا به دلیل ایمنی و احتمال رانش کوه مسدود است.

به گزارش ایلنا از رودسر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به اینکه شهرستان آستارا با ۲۲۰ میلی متر بیشترین بارش‌ها را به خود اختصاص داده است گفت: فردا ارزیابان بنیاد مسکن میزان خسارت این شهرستان را برآورد خواهند کرد.

محمدعلی ویشکایی همچنین افزود: راه روستایی سجیدان سیاهکلرود به جواهر دشت رودسر تا صبح فردا به دلیل ایمنی و احتمال رانش کوه مسدود است.

وی از مسافران و گردشگران خواست از استقرار در کنار رودخانه‌ها خودداری کنند.

 

