پیام مشترک نماینده ولی‌فقیه و استاندار گیلان به مناسبت هفته دفاع مقدس

نماینده ولی‌فقیه در گیلان و استاندار به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس پیام مشترکی صادر کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، در پیام آیت الله فلاحتی و دکتر حق شناس به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:
هفته دفاع مقدس، یادآور روز‌هایی است که مردان و زنانی از تبار نور و ایثار، قامت استوارشان را در برابر طوفان حوادث خم نکردند و با نثار خون پاک خویش، نهال نوپای انقلاب و امنیت پایدار میهن را آبیاری کردند.

استان سرافراز گیلان نیز در این کارزار عاشورایی، فرزندان رشید و ایثارگرانی را به پیشگاه ملت تقدیم کرد که با شجاعت مثال‌زدنی و پایمردی سترگ، الگویی ماندگار از عشق به وطن و مقاومت را به تاریخ ایران هدیه دادند.

دفاع مقدس، تنها نبردی برای پاسداری از خاک نبود؛ بلکه حماسه‌ای مقدس از عشق به دین، وطن و ارزش‌های ناب انسانی بود که راه آینده این سرزمین را روشن ساخت و به جهانیان نشان داد که ملت ایران، حتی در مصاف با سهمگین‌ترین توفان‌ها، از اراده‌ای آهنین و روحی آسمانی برخوردار است.

ما این هفته را فرصتی مغتنم برای زنده نگاه داشتن و پاسداشت ارزش‌های جاودان ایثار، شجاعت و غیرت می‌دانیم. با الهام از راه پرافتخار شهیدان و جانبازان سرافراز، بر خود فرض می‌شماریم که در مسیر خدمت بی‌منت به مردم، توسعه همه‌جانبه استان و اعتلای روزافزون ایران اسلامی، گامی استوار برداریم.

این حماسه ماندگار، همواره در قلب مردم گیلان، نماد غیرت، ایثار و ایستادگی خواهد ماند و چراغ راه نسل‌های آینده در مسیر سربلندی میهن خواهد بود.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
