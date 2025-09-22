خبرگزاری کار ایران
تمهیدات ویژه پلیس رشت برای بازگشایی مدارس

فرمانده انتظامی رشت از آمادگی کامل پلیس برای سال تحصیلی جدید خبرداد و گفت:اجرای طرح‌های پاکسازی اطراف مراکز آموزشی و افزایش تیم‌های گشت انتظامی در مسیر‌های منتهی به مدارس در دستور کار پلیس است‌.

به گزارش ایلنا از رشت، فرمانده انتظامی شهرستان رشت با تأکید بر اینکه پلیس برای تأمین و برقراری امنیت دانش‌آموزان و آسایش خیال والدین تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده است، افزود: افزایش تیم‌های گشت انتظامی محسوس و نامحسوس پلیس در خیابان‌های مواصلاتی به مدارس، اجرای طرح‌های پاکسازی و ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف مبارزه با مواد مخدر، جمع آوری اراذل و اوباش و افراد معلوم الحال در اطراف و مسیر‌های منتهی به مدارس، استقرار تیم‌های گشت انتظامی پلیس در زمان بازگشایی و تعطیلی مدارس از برنامه‌هایی است که در سطح شهرستان رشت اجرا می‌شود.

وی افزود: برخورد قاطع با مزاحمان خیابانی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی از مهم‌ترین محور‌های طرح‌های پلیس در بازگشایی مدارس خواهد بود.

سرهنگ عیسی روشن قلب از آمادگی پلیس برای ارائه مشاوره در تمام مدارس سطح شهرستان رشت خبر داد و گفت: این مشاوره‌ها در زمینه چالش‌های اجتماعی از جمله مواد مخدر، رابطه ناسالم و سایر مواردی که بنا به درخواست مدیران مدارس به صورت اعزام کارشناسان انتظامی از سوی معاونت اجتماعی انتظامی استان گیلان به مدارس و برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه می‌شود.

